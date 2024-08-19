Незаконное удержание военнообязанного в ТЦК и СП: что делать

Юристы дали пошаговую инструкцию

Украинских мужчин во время мобилизации могут незаконно удерживать в ТЦК и СП, если те отказываются от повестки. Как военнообязанному действовать в таком случае.

Лица имеют право не только позвонить родным, но и получить правовую помощь с просьбой предоставить адвоката за средства государства. Об этом объяснили специалисты "Юридической сотни" изданию "Фокус".

После того, как лицу предоставили адвоката, последний должен обратиться в следственно-оперативную группу, сообщить о незаконном задержании военнообязанного в ТЦК и СП и вызвать ее.

Второй шаг – суд. Он расположен на территории военкомата. По словам экспертов, апеллировать могут также родственники и даже ночью. В таком случае вызывается дежурящая круглосуточно охрана, которую нужно попросить связаться с начальником канцелярии. В свою очередь, последний должен вызвать следователя судью и адвокат подает жалобу о незаконном удержании человека под стражей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном из случаев, когда ТЦК пытались силой доставить мужчину в военкомат. Как вывод, суд наказал их в виде штрафа в 17 тысяч гривен.