О каких изменениях следует сообщить в ТЦК: иначе будут штрафы
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ТЦК также может получить личную информацию путем взаимодействия с другими реестрами
Мужчины от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП до 16 июля 204 года. Им также необходимо сообщать в военкомат об определенных изменениях в персональных данных.
Такое требование регулируется законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и постановлением "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", как объясняет юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба, передает Фокус. Об изменениях следует сообщить в течение 7 дней.
Юрист говорит, что об обновлении персональных данных военнообязанного в течение недели может сообщить медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК), но только в случае смены группы инвалидности мужчины.
В то же время, есть те изменения, о которых украинец должен сам сообщить в ТЦК и СП, в частности, если они произошли в:
- семейном состоянии;
- месте жительства (пребывания);
- номерах связи;
- адресе электронных почт;
- образовании;
- месте работы;
- должности;
- состоянии здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).
В случае невыполнения мужчиной таких требований, военкомат может привлечь его к административной ответственности в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.
Если ТЦК и СП могут узнать персональные данные призывника, военнообязанного или резервиста с помощью электронного взаимодействия с другими информационными системами и реестрами, то их нельзя будет привлечь к ответственности, как пояснила Засоба.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой в Украине призывной и мобилизационный возраст и какая между ними разница.