Как выявляют военнообязанных, которые не обновили данные: в ТЦК ответили

Это касается всех

Еще летом 2024 года военнообязанные должны были обновить свои данные в территориальном центре комплектования (ТЦК) или с помощью приложения "Резерв+". На фоне чего у многих возникает вопрос, а как же выявляют лица, так и не обновившие данные.

Как отметил начальник Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру", значительная часть все же выполнила это обязательство, но многие проигнорировали.

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их выявляют во время мер по оповещению и передают Нацполиции", – пояснил Мороз.

По его словам, все лица, не имеющие военно-учетных документов, — нарушители военного учета и закона о мобилизации. В то же время, даже лица с отсрочкой от службы, которые не обновили данные, также нарушители. И сейчас таких людей очень много.

"Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", — объясняет Мороз.

Он отмечает, что это не освобождает человека от обновления данных, что и происходит после оповещения личности. После этого человек обязательно проходит военно-врачебную комиссию.

"Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу", — добавляет начальник ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли проигнорировать повестку, если есть бронь или отсрочка.