"Богданой" всех потребностей не перекрыть: какая артиллерия нужна Украине

В Украине сосредоточились на выработке дальнобойных установок

Украине нужна не только дальнобойная артиллерия. Бьющая на 42 км САУ Богдана сейчас производится гораздо активнее, чем раньше, но только на ней сосредотачиваться нельзя.

Об этом "Телеграфу" в интервью рассказал основатель БО Реактивная почта Павел Нарожный. Он отметил, что в Украине производится около 10 "Богдан" в месяц, и это артиллерия армейского уровня. Украина способна покрыть свои потребности в этой сфере, однако нужно и не такое дальнобойное оружие.

"Большинство нашей артиллерии — это артиллерия бригадного уровня. Там не нужна такая большая пушка, там не нужна такая дальнобойность, там нужно немного другие образцы. Однако производство сосредоточилось именно на "Богданах", — утверждает Павел Нарожный. В качестве примера тех видов артиллерии, которые нужны в Украине, он называет некоторые иностранные виды вооружения, в частности прицепную гаубицу М777, пушку М119 и т.д. Оба вида пушек Украина уже использует.

Гаубица М777

Гаубица М777 калибром 155 мм первой стала поставляться в Украину после полномасштабного вторжения. Длина ствола – 39 калибров, максимальная дальность стрельбы – до 24 км обычным осколочно-фугасным снарядом. Если использовать специальные активно-реактивные снаряды, дальность выстрела может достигать 40 км. В сравнении с аналогами эта гаубица гораздо легче, ведь в ней используется большое количество титановых сплавов.

Гаубица М119

Американская артиллерийская система M119 имеет калибр 105 мм. Эта пушка еще легче предыдущей, ее можно даже транспортировать с помощью военного внедорожника "Хамви". Она стреляет на расстояние в 11 км. В отличие от других видов артиллерии выстрел достаточно не громкий, а из ствола выходит только дым. Потому замаскировать эту гаубицу легче. Их используют для поддержки пехотинцев ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Германия планирует передать Украине машины для разминирования. Ее переделают из ремонтно-эвакуационных машин. Предварительно это будут машины разминирования Wisent 1.