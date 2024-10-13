В Украине продолжаются рейды ТЦК: кого в октябре мобилизуют в первую очередь

Предельный возраст для мобилизации остался прежним

На фоне общей мобилизации в Украине продолжаются рейды работников ТЦК и полиции. Военные и правоохранители посещают разные заведения в разных городах Украины.

"Телеграф" рассказывает, кого в октябре мобилизуют в первую очередь. По-прежнему повестки могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют иных оснований для отсрочки службы.

Мобилизации подлежат следующие группы военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.

Предельный возраст для мобилизации остался неизменным и не применим к мужчинам, достигшим 60-летнего возраста.

Добровольно принять решение о вступлении на военную службу могут:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 25 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет, если вовремя не забрать повестку на почте.