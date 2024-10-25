При каких обстоятельствах военного могут уволить со службы во время военного положения

Это предусмотрено законом

Во время военного положения военнослужащие могут уволиться со службы. Для этого им необходимо иметь определенные документы и основания.

В 2024 году уволиться с военной службы можно по состоянию здоровья, при особых и семейных обстоятельствах. Об этом рассказывается в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", как говорит народный депутат Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина.

"В связи с плохим состоянием здоровья человека могут "списать" по решению МСЭК о получении военным группы инвалидности от III до I или же по решению Военной врачебной комиссии. Относительно особых обстоятельств – лицо может быть освобождено от исполнения воинской обязанности в связи с освобождением из плена", — говорит он.

В то же время увольнение со службы возможно при условии, если истек срок контракта, заключенного во время действия военного положения, а также, если жена имеет инвалидность, в семье есть три ребенка и при условии необходимого постоянного ухода за матерью с инвалидностью.

Кроме того, военный может уволиться с ВСУ по еще одному семейному обстоятельству — смерть жены или мужа, если у пары остаются несовершеннолетние дети, или расторжения брака, если на воспитании военнослужащего остались согласно решению суда один несовершеннолетний ребенок или несколько детей.

Напомним, ранее Телеграф писал, что все документы, необходимые для увольнения со службы, должны быть нотариально заверены и соответствовать действующим требованиям Минобороны.