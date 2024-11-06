С какого возраста мобилизуют мужчин в Украине
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Кого могут мобилизовать в 2024 году
В Украине идет обязательная мобилизация военнообязанных и есть возрастной коридор мужчин, которых могут призвать на службу.
Мобилизовать в Украине могут мужчин от 18 до 60 лет, не имеющих противопоказаний относительно здоровья, отсрочки или брони. "Телеграф" рассказывает, кому именно будут выписывать повестки.
В 2024 году мобилизовать могут:
- военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными по состоянию здоровья и служивших в армии;
- мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, снятых с военного учета, но признанных пригодными к службе в условиях военного положения (они должны пройти повторную медкомиссию);
- военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, признанных пригодными по состоянию здоровья и не имеющих военного опыта (весной призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет);
- мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус "ограниченно годный" (этот статус был отменен, так что до 4 февраля 2025 года такие лица должны пройти медкомиссию и получить новый статус — годный или непригодный).
Однако мужчины от 18 до 25 лет считаются призывниками и не подлежат принудительной мобилизации, только добровольная. В то же время их могут призвать, если они подлежат следующим критериям:
- офицеры запаса, прошедшие военную кафедру и не имеющие оснований для отсрочки;
- прошедшие срочную службу, кроме тех, кого демобилизовали во время военного положения (отсрочка есть в течение года);
- те, кто раньше был признан непригодным к службе в мирное время или ограничен пригодным в военное.
Что касается мобилизации лиц 50-60 лет, то им могут послать повестку только при условии распоряжения Генерального штаба ВСУ. То есть оно должно выдаваться на конкретное лицо с указанием всех данных.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего ожидать мужчине, который проигнорирует посланную почтой повестку.