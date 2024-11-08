В настоящее время идет проверка предприятий. Как может измениться бронирование работников

Для некоторых лиц этот процесс не изменится

В Украине восстановлен механизм бронирования работников на критически важных предприятиях. Кабмин введет более четкие параметры и критерии, определяющие критичность предприятий и предоставление брони военнообязанным.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время 10 Киевского международного экономического форума и добавил, что эти параметры должны быть прозрачными и не субъективными.

По его словам, сейчас они проверяют критичность предприятий и действующие параметры дали возможность для развития мошенничества.

"Летом мы это увидели, проводим инвентаризацию. Закончим ее быстрее, чем до 15 ноября, и введем абсолютно прозрачные, четкие, однозначные, без субъективизма параметры бронирования. Они не изменят критически ту систему…", – сказал он.

Шмигаль отметил, что во время таких проверок лица, у которых истекает срок бронирования, а также забронированные до 31 мая 2024 года, могут в дальнейшем продлить срок документа.

Он также привел пример будущих изменений – зарплаты. В частности, вместо использования средней зарплаты по региону, будет установлена конкретная минимальная сумма, которая позволит бронирование.

"Плюс какие-то другие параметры, не предполагающие возможности люфта. Ведь именно в этих возможностях люфта и проявился фрод, который летом привел к аномальному количеству бронирований. Когда мы провели первый аудит, то увидели, что забронировались люди, платящие налоги с заработной платы, меньше минимального, которые не обновили свои данные. Такие моменты необходимо исключить", — резюмировал премьер-министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие специалисты могут получить бронь от мобилизации.