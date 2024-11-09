В "Резерв+" нельзя сделать отсрочку. Минобороны рассказало, как быть в этой ситуации

Заместитель министра обороны Украины по цифровизации рассказала, что делать в таких случаях

В мобильном приложении "Резерв+" появилась возможность оформить электронную отсрочку от мобилизации, однако могут быть случаи, когда они не срабатывают. Это может произойти из-за ошибки приложения.

О том, что делать в таких ситуациях, в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, если у военнообязанного уже есть действующая отсрочка, то новую оформить через "Резерв+" нельзя.

Черногоренко заявила, что это не позволит дублировать данные об одном и том же человеке в реестре.

Для оформления отсрочки необходимо обновить нужно обновить приложение "Резерв+" до версии 1.4.3. В случае, если соответствующая информация о человеке содержится в реестре военнообязанных, то в приложении появится отсрочка.

Если человек не видит себя в реестре из-за ошибки в фамилии, налоговом коде и прочих ошибках, можно обратиться в техническую поддержку приложения "Резерв+". Черногоренко добавила, что срок действия отсрочки от мобилизации — три месяца.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, кому дадут отсрочку от мобилизации в ноябре. Не могут мобилизовать временно непригодных мужчин.