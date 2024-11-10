Кого в Украине будут мобилизовать в первую очередь в ноябре

Для некоторіх категорий есть нюансы

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, а это означает, что в ноябре мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет продолжат получать повестки. В этом месяце кардинальных изменений в этом процессе не произошло.

"Телеграф" рассказывает, какие категории будут получать повестки в ноябре. Стоит отметить, что в первую очередь необходимы мужчины с боевым опытом.

Лица до 25 лет не подлежат мобилизации, если только они не служили в армии в мирное время или закончили военный вуз или военную кафедру. А граждан от 50 до 60 лет не могут призвать без приказа Генштаба ВСУ.

Подлежат мобилизации мужчины от 25 до 60 лет, даже если у них нет военного опыта, но они признаны медкомиссией пригодными к службе. Также могут призывать лиц, у которых ранее был статус "ограниченно пригодный" во время военного положения из-за состояния здоровья.

Отметим, что верхний предел призывного возраста для мобилизации остается неизменным – 60 лет. Для лиц высшего офицерского состава – 65 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчина с отсрочкой может получить повестку по почте. В ТЦК объясняют, что инициатива передачи повесток принадлежит Генеральному штабу, и военкоматы не могут влиять на этот процесс.