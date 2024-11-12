Решение ВВК можно обжаловать двумя способами: что делать мужчине

Как это сделать военнообязанному

В Украине мужчины должны проходить военно-врачебную комиссию, которая признает степень годности к военной службе. Если лицо не согласно с заключением ВВК, то его можно обжаловать.

Есть два варианта обжалования — в досудебном порядке или через суд. Об этом сообщили в ресурсе Минобороны "Турбота".

Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке

Необходимо написать жалобу (приложение 26) о несогласии с выводами ВВК и просьбе пересмотреть решение в высшей ВВК по подчиненности, согласно административно-территориальным зонам ответственности; Добавить в жалобу все необходимые медицинские документы и копию предварительного решения ВВК; Документы можно лично принести в высшую (региональную) ВВК или отправить "Укрпочтой" ценным письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения.

После рассмотрения жалобы мужчины могут быть направлены на повторный или контрольный медосмотр в ВВК. Ему должны дать новый вывод о состоянии здоровья. Если результат регионального ВВК не удовлетворяет мужчину, то его можно обжаловать в Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК). В случае, если и с этим выводом не согласен мужчина, ему нужно обратиться в суд.

Как обжаловать решение ВВК в суде

Этот процесс проводится на основе Кодекса административного судопроизводства Украины и обжалование решения ВВК невозможно только по медицинским показателям. Это не входит в компетенцию суда. Он имеет право на проверку только законности принятия решения ВВК и соблюдения процедуры принятия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько действует вывод ВВК и когда ее нужно проходить повторно.