Три ракеты, которыми Украине позволили бить по России: нюансы предоставления и на что они способны (видео, карта)

ATACMS — ракеты "земля-земля", тогда как две другие запускают с воздуха

США разрешили бить по России своим дальнобойным оружием. Речь о ракетах ATACMS. Следующим шагом стало разрешение Британии и Франции использовать ракеты SCALP/Storm Shadow. Однако с этим разрешением не все так однозначно — сообщившее об этом издание убрало часть текста об этом, не прокомментировав, была ли информация ошибочной.

Телеграф напомнит, чем ATACMS и SCALP/Storm Shadow могут помочь сдержать российскую агрессию. Эти ракеты могут бить далеко в глубь России, что ставит под поражение аэродромы, склады и другие военные объекты врага на сотни километров вглубь.

Что может ATACMS

ATACMS, или Army Tactical Missile System, – это семейство тактических баллистических ракет, разработанное компанией Lockheed Martin. ATACMS используют наводки по GPS и способны поражать цели на расстоянии от 165 км до 300 км. ATACMS можно запускать с платформ HIMARS (высокомобильной артиллерийской ракетной системы) и MLRS (ракетной системы залпового огня).

Ракету ATACMS очень сложно перехватить из-за траектории и скорости до 3 Махов. Для того чтобы ее "поймать" нужно развернуть эшелонированную систему ПВО, используя ЗРК С-400/С-300В и "Бук". Чтобы прикрыть зону с радиусом в 300 км, таких комплексов нужно немало. Пока разрешено использовать ракеты только в Курской области.

Эксперты еще в сентябре показали наглядно, куда можно достать этими ракетами при полном разрешении — ATACMS долетит до Смоленска и Воронежа, а при запуске с Курщины — почти до Липецка, где находится аэродром врага.

Куда может достать ATACMS

Что может SCALP/Storm Shadow

В отличие от ATACMS, эти ракеты нужно запускать с самолетов. Storm Shadow/SCALP EG — по сути одна ракета, однако в зависимости от производителя Франция/Великобритания отличается самолет, к которому адаптировали ракеты и программное обеспечение.

Главная цель этой ракеты – уничтожение стационарных целей. Вес боевой части — 450 кг, дальность полета ракеты — более 250 км.

Напомним, в Украине продолжаются испытания своих дальнобойных ракет. Сейчас их есть четыре вида.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина просила у США еще более дальнобойное оружие. Речь о ракетах Tomahawk, имеющих дальность 2400 км.