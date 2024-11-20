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Играл в театре, который атаковала Россия: на фронте погиб известный актер

Автор
Галина Струс
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Автор
Ему было всего 48 лет
Ему было всего 48 лет. Фото Коллаж "Телеграф"

На фронте погиб украинский актер Петр Великий

На войне России против Украины погиб известный актер Петр Великий. О смерти артиста сообщила его дочь Екатерина Великая, также сообщение с сочувствиями опубликовал коллектив. Петр Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко, который 19 августа 2023 года попал под ракетный удар России.

"С грустью извещаем, что вчера родные и коллектив Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т.Г.Шевченко получили сообщения о гибели на фронте артиста театра, ведущего мастера сцены Петра Великого", — говорится в сообщении на сайте театра.

Петр Великий

Известно, что Петр Великий родился 3 января 1976 года в Харькове. В 2004 году окончил актерский факультет Харьковского университета искусств им. И.П.Котляревского. И уже с августа 2004 года он начал работать в Черниговском драмтеатре, которому отдал всю свою творческую жизнь.

У него на счету было более 35 ролей, среди которых Петр в пьесе "Земля", Перелесник в "Лесной песне", Голохвостый у "За двумя зайцами" и Карпо в "Кайдашевой семье".

"Выражаем соболезнования родным и близким в связи с гибелью Петра Великого, защищавшего родную землю в рядах Вооруженных сил Украины" — написали коллеги.

Петр Великий

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб писатель Николай Головенко. Он мечтал о медиа для ветеранов и отказывался от мандата депутата.

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#Актер #Петр Великий