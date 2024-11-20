Играл в театре, который атаковала Россия: на фронте погиб известный актер

На фронте погиб украинский актер Петр Великий

На войне России против Украины погиб известный актер Петр Великий. О смерти артиста сообщила его дочь Екатерина Великая, также сообщение с сочувствиями опубликовал коллектив. Петр Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко, который 19 августа 2023 года попал под ракетный удар России.

"С грустью извещаем, что вчера родные и коллектив Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т.Г.Шевченко получили сообщения о гибели на фронте артиста театра, ведущего мастера сцены Петра Великого", — говорится в сообщении на сайте театра.

Известно, что Петр Великий родился 3 января 1976 года в Харькове. В 2004 году окончил актерский факультет Харьковского университета искусств им. И.П.Котляревского. И уже с августа 2004 года он начал работать в Черниговском драмтеатре, которому отдал всю свою творческую жизнь.

У него на счету было более 35 ролей, среди которых Петр в пьесе "Земля", Перелесник в "Лесной песне", Голохвостый у "За двумя зайцами" и Карпо в "Кайдашевой семье".

"Выражаем соболезнования родным и близким в связи с гибелью Петра Великого, защищавшего родную землю в рядах Вооруженных сил Украины" — написали коллеги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб писатель Николай Головенко. Он мечтал о медиа для ветеранов и отказывался от мандата депутата.