Грав у театрі, який атакувала Росія: на фронті загинув відомий актор

На фронті загинув український актор Петро Великий

На війні Росії проти України загинув відомий актор Петро Великий. Про смерть артиста повідомила його дочка Катерина Велика, також повідомлення зі співчуттями опублікував колектив. Петро Великий працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка, який 19 серпня 2023 року потрапив під ракетний удар Росії.

"З сумом повідомляємо, що вчора рідні та колектив Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка отримали повідомлення про загибель на фронті артиста театру, провідного майстра сцени Петра Великого", — йдеться у повідомленні на сайті театру.

Відомо, що Петро Великий народився 3 січня 1976 року у Харкові. У 2004 році закінчив акторський факультет Харківського університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. І вже з серпня 2004 року він почав працювати у Чернігівському драмтеатрі, якому віддав усе своє творче життя.

У нього на рахунку було понад 35 ролей, серед яких Петро у п’єсі "Земля", Перелісник у "Лісовій пісні", Голохвостий у "За двома зайцями" та Карпо в "Кайдашевій родині".

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким у зв’язку із загибеллю Петра Великого, який захищав рідну землю у лавах Збройних сил України" — написали колеги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув письменник Микола Головенко. Він мріяв про медіа для ветеранів та відмовлявся від мандата депутата.