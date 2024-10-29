"Людей нужно поставить перед выбором": Дикий рассказал, как мотивировать украинцев воевать

Ветеран предлагает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации

Силы обороны Украины сталкиваются с серьезными вызовами на фронте из-за нехватки личного состава. Украинцам в тылу стоит подумать над тем, готовы ли они присоединиться к рядам ВСУ.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сказал в эфире Radio NV. По его словам, нынешняя мобилизационная политика нуждается в существенных изменениях.

Он предлагает установить предельный срок службы для тех, кто уже на фронте и тех, кто только планирует присоединиться. А также ввести уголовную ответственность за уклонение от военного учета. Дикий считает, что по поводу мобилизации почти ничего не сделано.

"Майский закон несколько упорядочил воинский учет, что, конечно, является необходимым первым шагом, но только первым из многих. И по моему личному мнению, я могу конечно ошибаться, но критически необходимы два решения на уровне законодательной власти. Одно решение — это об установлении предельного срока службы, потому что это касается и тех, кто уже воюет и нас защищает, и тех, кто пойдет им на защиту. А второе решение гораздо менее популярное — это криминализация уклонения с воинского учета", — рассказал он.

По словам ветерана, военнообязанные должны выбирать между долговременной службой, которая может длиться неопределенно долго, или штрафом в 25 тысяч гривен. Однако граждан нужно поставить перед совсем другим выбором.

Дикий предложил альтернативный подход: установить фиксированный срок службы – например, четыре или пять лет. В то же время, военнообязанный может выбирать: отдать эти годы армии и вернуться героем, или провести тот же период в исправительной колонии как бесплатная рабочая сила. По словам эксперта, такой выбор мог бы мотивировать больше людей к службе.

Также Дикий отметил проблемы с рекрутингом в ВСУ, связанных как с мотивацией, так и с гарантиями.

"Есть только одна проблема, за которую, по моему мнению, отвечает армейское командование. Это то, что до сих пор нет гарантий, что благодаря рекрутингу ты действительно окажешься именно в той части и на той должности. Пока это не гарантировано, конечно, рекрутинг будет очень сильно проседать. Когда обещают рекрутинг, а в реальности потом тебя могут на уровне учебного центра перехватить и перенаправить в другую часть и на совершенно другую военную специальность", — подытожил эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине хотят разрешить добровольно увольняться со службы одной категории мобилизованных. В Верховной Раде уже был внесен соответствующий законопроект.