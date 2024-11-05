Как "бусифицированного" рекрута превратить в настоящего бойца: три совета от замкомбрига

Бригады соревнуются за качество мобилизованных и добровольцев

Третья отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ в основном состоит из добровольцев, поэтому не имеет проблем с мотивацией и подготовкой бойцов. В то же время и принудительно "бусифицированные" граждане тоже могут стать хорошим ресурсом для армии.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" объяснил заместитель командира 3-й ОШБР Родион Кудряшов.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Пора депутатам сделать невозможное: замкомбрига Третьей штурмовой об экономическом бронировании, плане победы и угрозе КНДР".

Если рекрута должным образом мотивировать, подготовить и лишить страха, он будет настоящим бойцом, дает три совета офицер.

— Что касается людей, которых принудительно мобилизуют, их мы должны как мотивировать, так и более качественно готовить. У всех есть порок — страх. Все командиры, все военнослужащие боятся. Но чем лучше будущий военнослужащий будет подготовлен, тем меньше он будет бояться и тем качественнее будет выполнять боевые задания, — объясняет боевой командир.

Отвечая на вопрос, ощущается ли в самой Третьей штурмовой нехватка рекрутов, Родин Кудряшов объяснил:

— Скажу от имени Третьей бригады, что у нас нет проблем с мобилизацией и рекрутингом. Мы очень много своих сил вкладываем в то, чтобы мобилизовать в ряды нашего подразделения как можно больше людей. И мы боремся за качество этих людей. Мы — бригада, которая в подавляющем большинстве состоит из людей добровольно мобилизованных.

Напомним, в комментарии "Телеграфу" бывший сотрудник СБУ и консультант комитета ВР Украины по национальной безопасности и обороне Иван Ступак раскритиковал "бусификацию". По его мнению, это работает на россиян.