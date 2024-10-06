Пистолет был, но...: с блогером Кармой поругался начальник ТЦК, он рассказал свою версию скандала

"Телеграф" получил комментарий инцидента с применением оружия от его участника — боевого офицера Александра Логвиненко

В СМИ набирает огласку инцидент, произошедший вечером 5 октября в центре Полтавы. Как сообщил в своем Instagram блогер Николас Карма, ведущий рубрику "Сколько стоит ваш лук", во время съемки видео он слышал, что рядом стояла компания мужчин, выкрикивавших его имя с матом "и утверждавших, что сейчас хайпанут".

После завершения интервью незнакомые блогеру мужчины подошли к нему и его оператору с провокативными, по его словам, вопросами: "Какое вы имеете отношение к военной службе?" и "Ваше отношение к ВСУ?".

"В ответ я молчал. Они дальше снимали меня и моего оператора. Я сказал о своей позиции, что каждый должен быть в армии, или для армии. Но им этого стало мало. Мой оператор переподключал тогда аппаратуру и, к сожалению, этих моментов он не снял", — добавил блогер.

Когда видеоаппаратура была готова к работе, блогер попросил незнакомого военного офицера, как представился один из мужчин, записать их разговор на камеру. Однако тот стал закрывать лицо смартфоном и отказываться от съемки.

"Когда я подошел к этому человеку, я хотел, чтобы он показал свое лицо на мою камеру. Но его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне к шее пистолет. Также он угрожал пистолетом очевидцам, которые там были, я их не знаю", – рассказал Николас Карма.

Очень быстро пользователи социальных сетей идентифицировали военного офицера – это начальник Полтавского районного ТЦК и СП полковник Александр Логвиненко. "Телеграф" обратился к нему с просьбой прокомментировать инцидент.

"Это произошло около 22:00. Я со своей женой и мой товарищ со своей возвращались с прогулки по центральной улице Соборности. Возле театра имени Гоголя увидели группу молодых людей, которые проводили съемку. Жена товарища узнала блогера Николаса Карму, о котором я раньше никогда не слышал. Он обратился к ней с вопросом, сколько стоит ее одежда. Я задал ему встречный вопрос – без матов, без агрессии – о его отношении к военной службе и отношении к ВСУ. Он ответил заезженной фразой, мол, сегодня ты или на фронте, или для фронта. Об отношении к ВСУ я так и не услышал. Больше вопросов ни у него, ни у его оператора у меня не было. Мы продолжили свое движение дальше, но в этот момент блогер догнал нас и потребовал "контент" для своего видео. Он подбежал ко мне со спины, схватил за плечо и начал откровенно конфликтовать, применяя при этом меры физического воздействия. Я отказался говорить что-нибудь на камеру. И тут слышу: "У него оружие!". Оказалось, мой попутчик, пытаясь прекратить преследование меня блогером, достал макет стартового пистолета… При этом никому угрозы жизни не было, полицию никто не вызвал", – рассказал он.

По словам Логвиненко, он понимает, что сейчас, чтобы он не сказал, часть общества будет относиться к его словам со скепсисом, поскольку представляет ТЦК и СП, который мобилизует граждан, к чему у людей выработался негатив.

Как сообщил "Общественному Полтава" представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, в полицию блогер не обратился. Следователи зарегистрировали видео, которое Николас Карма выложил на своей странице.

В ходе первоочередных оперативных и следственных действий полиция установила участников конфликта. Пистолет, похожий на стартовый, был изъят и направлен на экспертизу. Следователи расследуют обстоятельства дела по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Удален пистолет

По словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, с которым связался "Телеграф", никакого конфликта со стороны офицера не было.

"На видео заметно, что у представителя ТЦК и СП не было пистолета, а предмет, похожий на него, был у другого гражданина, появившегося в кадре только после применения силы к офицеру ВСУ. Это была мера для прекращения создавшегося конфликта, который создал блогер. Представители СБУ проверили мужчину на факт незаконного обращения оружия. Выяснилось, пистолет не табельный, стреляет холостыми патронами", — сказал Истомин и добавил, что по данному факту будет проведено служебное расследование.

Кто такой Александр Логвиненко?

46-летний профессиональный военный, единственный в Украине начальник ТЦК и СП, который с начала полномасштабного вторжения возглавил сводный штурмовой отряд из числа служащих бывших военкоматов области. Во главе этого подразделения прошел Бахмут и Лиман, уничтожал вражеских диверсантов на Черниговщине. Воевал с 2014 года, получил вторую группу инвалидности и был признан ограниченно годным для службы в военное время.

После демобилизации 2016 тогда еще капитану Логвиненко предложили полковническую должность замполита по работе с личным составом в городском военкомате. Занимался 5-6-й волной мобилизации. С 2021 года возглавляет Полтавский районный территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

Известен своей борьбой с уклонистами. Так, ранее полковник лично общался в парке на включенную видеокамеру со скандальным полтавским инстаграм-блогером и фитнес-тренером Романом Заволокой, который провоцировал и унижал работников ТЦК, которые делали оповещения в общественных местах, а затем выкладывал видео в социальных сетях, "накручивая" себе аудиторию.

Сейчас Роман Заволока ожидает приговора суда, находясь в Полтавском СИЗО. Против него открыто уголовное производство сразу по четырем статьям УК Украины: за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям; за оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозе военнослужащему; за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа; за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификацию ее участников.

Кто такой Николас Карма?

30-летний Блогер Николас Карма (настоящее имя Николай Бучак) родом из Львовской области. Он стал известен благодаря рубрике "Сколько стоит лук": блогер спрашивает прохожих о стоимости их одежды. Имеет образование хореографа. На его аккаунте у TikTok 600 тысяч подписчиков, в Instagram – 444 тысячи.

Напомним, Карма не в первый раз попадает в громкие скандалы. Последний из них случился летом этого года во Львове, когда на него напали двое с перечным баллончиком.