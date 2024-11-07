Агитировать вернуться из самоволки – бесполезно? Военный обозреватель назвал три причины СОЧ

Только один из трех бойцов может вернуться в часть

Проблема самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими заключается в том, что бойцы в большинстве случаев не хотят возвращаться в бригаду даже несмотря на активную агитацию воинских частей, креативные кампании и обещания не применить меры административного или уголовного воздействия.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал военный обозреватель Александр Коваленко. По его мнению, какими бы ни были достижения бригады — два из трех уклонистов не вернутся на службу добровольно.

Первый из факторов, почему бойцы самовольно покидают свою часть — это желание быть переведенным в другую, однако они не получают согласования на такой перевод, говорит обозреватель.

— В СОЧ уходят потому, что устали. Кто-то пребывает на войне уже два года, не получает отпуск, ему не дают возможности поехать домой, к семье, — называет вторую причину самовольного ухода из части Александр Коваленко.

По его словам, есть третья категория бойцов, идущих в самоволку. Это — немотивированные военные, не желающие вообще воевать. Поэтому они ни при каких условиях не вернутся в бригаду.

— Поэтому если речь идет о тех, кто хочет просто отдохнуть — да, действительно, они в бригаду возвращаются и более того, такие случаи были и они есть. Но если говорят о людях, идущих в СОЧ по другим причинам (первой или третьей) — это бесполезный расход ресурса. Хотя бригады и креативно используют информационное пространство, какого-то глобального масштабного результата оно не будет иметь по морально-психологическим и другого порядка причинам, по которым идут в СОЧ, — подытожил военный обозреватель.

Напомним, опытный военный подробно объяснил "Телеграфу", почему СОЧ — не выход.