Майор ВСУ рассказал, как батальон "немотивированных" бойцов четыре месяца держал оборону на авдеевском коксохиме

Силы обороны Украины имеют шанс количественно и качественно изменить состояние укомплектованности

Украинское общество продолжает задавать много важных вопросов, касающиеся мобилизации и работы ТЦК в условиях военного времени. Об актуальности комментариев и разъяснений майора Истомина свидетельствует не только то, что они набирают десятки тысяч просмотров в нашем издании, но и о то, что их сразу же перепечатывают целым текстом или отрывками другие издания.

Разговор на тему мобилизации и низкой мотивации становиться на защиту Родины у значительной категории граждан призывного возраста "Телеграф" продолжил со спикером Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майором Романом Истоминым.

Выполнить задание и выжить!

— Люди идут на войну не для того, чтобы погибнуть. Идут, чтобы защитить свою страну. Уничтожить врага, а не погибнуть! Очень многие мужчины, которые отправляются на фронт, говорят: "Я не хочу, чтобы мои дети воевали", — говорит Роман Истомин. — Действительно, если мы оставим сейчас решение конфликта с россиянами на потом, то он перейдет по наследству нашим детям или внукам. И вряд ли кого-то устраивает перспектива воевать во вражеской армии. А ведь мы помним: мужчин с временно оккупированных с 2014 года территорий россияне заставляют стрелять в украинцев.

— Как и многих, меня интересует качество мобилизованных после 2022 года. Добровольцы давно на фронте. Многие погибли или уже непригодны к боевым действиям в результате ранений. Кто им приходит на смену? Можно ли говорить о том, что человек, всячески уклоняющийся от призыва, будет хорошим, мотивированным бойцом?

— Готов привести такой пример. В начале 2023 года, когда уже были разговоры о проблемах с мобилизацией и мотивацией, в Полтаве был сформирован 407-й стрелковый батальон. У него набирали мужчин по мобилизации, без мотивации. Но они прошли обучение в учебном центре, где получили базовую общевойсковую подготовку, а кому нужно — профессиональную, прошли боевую слаженность, и сформировалось полностью боеспособное подразделение, которое выполняло и до сих пор выполняет поставленные перед ним задачи. Более четырех месяцев, до вывода, подразделение успешно держало оборону на авдеевском коксохиме (Авдеевском коксохимическом комбинате. — Ред.).

— Что способствует такому перелому в сознании людей?

— Мотивация приобретается уже в процессе обучения. Мобилизованные около месяца проходят базовую военную подготовку. Они одеты по форме, им выдали оружие, средства защиты, у них нормальное питание. Видят, что армия всем обеспечена и сильна (конечно, волонтеры помогают тем, чего государство не может дать). И уже на этом этапе к каждому приходит понимание, что он не просто скрывавшийся от ТЦК гражданин с улицы, а что он военнослужащий, который может и должен защитить свою страну. У него для этого есть навыки, умения. Вот его побратимы и его подразделение…

А когда в составе своего подразделения боец оказывается на позиции, к нему приходит осознание, что он не может подвести товарищей, что за ним — гражданское население, которое нужно защитить. Хоть бы кто и как был немотивирован в гражданской жизни, но когда он вступает в бой, то это уже другой человек, ведь в течение процесса подготовки он проходит ряд метаморфоз. У него есть четкая установка: он должен не просто выжить, а выполнить задание и выжить.

— Война влияет на настроения общества. Желающих воевать становится все меньше. Один из демотивирующих факторов — погибшие и тяжело раненные…

— Если человек думает, что пойдет в ВСУ и погибнет, он сам себя похоронит еще до боя. Если бы все так думали, то уже некому было бы выполнять боевые задания. Однако обученные и опытные бойцы далеко не всегда получают ранения или гибнут.

Естественно, каждый видит то, что хочет. Многие гражданские, для которых "войны нет", видят ее разве что в некрологах. А кто-то, кому не безразлична наша борьба, вдохновляется видео или публикациями о работе украинских подразделений, рассказами о наших воинах и приобщается к сопротивлению оккупантам с оружием в руках или волонтерскому движению.

— Как вы думаете, что могло бы больше мотивировать военнообязанных?

— Не знаю, что может мотивировать больше кадров с деоккупированных территорий. После Бучи, когда мы увидели истинное лицо российского солдата, каждый должен осознать, что любой город может стать Бучей, если врага не победить. Мы же защищаем не просто абстрактную страну или территорию, а защищаем свои города, семьи. И у многих именно это основной мотив — желание защитить свою семью.

Что касается материальной составляющей, то здесь, я считаю, все достаточно неплохо. Мобилизованный получает денежное довольствие в размере более 20 тысяч гривен, как только приходит в учебный центр. Если боевое дежурство несет не на линии столкновения, дополнительно получает еще 30 тысяч. Если выполняет задание на передовой, то к базовым 20 тысячам дополнительно имеет еще 100 тысяч. По-моему, для людей, которые ищут финансовое обеспечение, это хорошо.

Демобилизация возобновлена, призыв на паузе

— Расскажите детальнее о реформе мобилизационной системы. В частности, об изменениях в воинском учете призывников.

— Как известно, в 16 лет ребята подлежат приписке к участку, где на них заводят военно-учетные данные. Пока существовал призыв, по этому учету призывали на срочную службу. После службы гражданин становился военнообязанным. Сейчас срочной службы нет, и ребята на учет военнообязанных попадают только после 27 лет. До этого они призывники. Но в стране война, а большая категория молодежи, которая могла бы пополнить ряды ВСУ, мобилизации не подлежит. Потому давно уже идут разговоры об уменьшении призывного возраста до 25 лет. Снижение возрастного ценза будет означать, что мужчина с учета призывников будет попадать на учет военнообязанных на два года раньше. А это, в теории, количественно и качественно повлияет на состояние укомплектованности сил обороны Украины.

"Граждане, которым не исполнилось 27 лет, мобилизации не подлежат", - говорит Роман Истомин

— Во время военного положения не предусмотрена и демобилизация. Но 7 марта Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, срок военной службы которых истек во время действия военного положения и был продлен сверх установленных сроков. Уже вскоре, в апреле-мае, они будут уволены в запас. Значит ли это, что их сразу мобилизуют на войну?

– Нет. Такие лица не могут быть призваны на военную службу по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас. Но, конечно, они смогут продолжать службу по контракту. Многие из них уже подписали контракт с ВСУ и уже защищают Родину.

После того, как в октябре 2022 года Верховная Рада отменила призыв на срочную службу во время военного положения, в частях на неопределенное время осталось много срочников, призванных до полномасштабного вторжения. И это вызывало определенное социальное напряжение. Преимущественно из-за малого финансового обеспечения, ведь срочники получали в разы меньше, чем контрактники и мобилизованные. Позже для решения такой несправедливости военнослужащим срочной военной службы назначили выплату вознаграждения за особенности прохождения службы во время военного положения в размере 6 000 гривен, что несколько улучшило ситуацию. А вот теперь этот вопрос подошел к завершению.

— Такое было, кажется, до полномасштабного вторжения…

— Да, ведь российская война против Украины началась не в 2022-м, а в 2014 году. И тогда, в 2014—2017 годах, тоже не демобилизовали срочников. И в полку связи, где я тогда служил офицером, абсолютное большинство солдат подписали контракт с ВСУ. Сначала подписывали "до конца особого периода", а затем на полгода, и по его окончании увольнялись со службы.

— Что делать, если гражданин, которому не исполнилось 27 лет, потерял приписное свидетельство?

— Прийти в ТЦК и СП и получить дубликат — очень простой вопрос. При этом ему даже не нужно собирать документы, которые подтвердят его право на отсрочку, поскольку до достижения 27 лет он все равно мобилизации не подлежит.

— Планируют ли возобновлять срочную службу?

— Ну, этот вопрос не ко мне. В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" четко определено, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. ТЦК и СП не вносят изменения в законы и, насколько мне известно, предложений в Верховную Раду Украины относительно внесения подобных изменений также не поступало.

Фото предоставлены Романом Истоминым