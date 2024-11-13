"Депутаты работают на Россию": Дикий объяснил, чем отзовется ликвидация ТЦК

Ветеран сравнил ТЦК с ржавым автоматом, у которого болезненная отдача, но это лучше чем ничего

Парламентарии, призывающие уничтожить ТЦК, возможно, не понимая этого, работают на Россию. Они просто пытаются увеличить свои рейтинги. Но если некому будет воевать, то рейтинги политикам не помогут.

На оккупированных территориях их никто никуда не выберет. Таким мнением в интервью "Телеграфу" поделился общественный деятель, ветеран русско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Те народные депутаты, которые призывают расформировать ТЦК, понимая это или не понимая, но они работают на Россию. Они могут этого сами не осознавать и, скорее всего, не осознают, но это люди, которые в своем популизме совершенно оторвались от реальной жизни и в частности от реальной войны", – заявил он.

По словам ветерана, этим спикерам просто очень хочется понравиться избирателям. А очень классный способ понравиться избирателям – это осудить бусификацию, осудить перегибы в деятельности тцкашников, сказать вообще разогнать их всех.

"Это очень классно и избирателям понравится. Это тебе будут аплодировать. Ну только забывается один маленький-маленький момент. Дело в том, что сейчас есть пополнение нашей армии, которого и так катастрофически не хватает. Причем слово катастрофически – это не фигура речи, это именно экспертная оценка", – добавил он.

По данным Дикого, мы сейчас набираем в полтора раза меньше новобранцев, чем наши санитарные потери за такое же время. То есть, наша армия с каждым днем уменьшается. А между тем наступление врага продолжается. Даже катастрофически малое пополнение, которого не хватает, его все поставляют именно ТЦК.

"И все эти, мне очень тяжело сдержаться в рамках парламентской лексики, так вот все эти люди – они говорят, что ТЦК нужно распустить, но если им задать прямой вопрос "Извините, а откуда у нас тогда будут браться новые солдаты?", а у них нет ответа на этот вопрос. Или это ответы из серии "прилетят марсиане и нас спасут", – рассказал военный.

Он утверждает, что пока единственным реальным механизмом пополнения армии остается ТЦК. По словам ветерана, какой этот механизм, как он там работает, кривой, не кривой – другого нет. Это нужно понимать. Это примерно из той серии, что воевать ржавым автоматом тяжело, но вообще с голыми руками – невозможно. Это ровно то же самое. ТЦК – это наш ржавый автомат. Да, он далеко не такой, как нам бы хотелось. У него сильная отдача в плечо болит от приклада. Но если взять и этот ржавый автомат выбросить, то мы останемся прямо с голыми руками против оккупантов.

"Вот и все люди, призывающие распустить ТЦК, они по факту призывают к нашей капитуляции. Я понимаю, что у них может не хватать даже этих двух извилин, которых на самом деле абсолютно было бы достаточно, чтобы сопоставить два и два и получить четыре. Я понимаю, что они не думают, что они работают на врага. Они работают на свои рейтинги. Но простите именно из-за такой двубитной работы на рейтинги мы в результате потеряем все. То есть, мы потеряем ту страну, в которой вообще у кого-то есть какие-то рейтинги, вообще кого-то куда-то выбирают, даже таких глубоко интеллектуальных людей как эти", – сказал Дикий.

Он объяснил, что на оккупированных территориях не выбирает вообще никто и никого. "В России не выбирает никто и никого. И рейтингов там нет ни у кого, кроме "Великого вождя", а у "Великого вождя" рейтинг – 100", — добавил Дикий.

По мнению ветерана, люди, призывающие распустить ТЦК, работают на то, чтобы у нас стало так же. То есть, те рейтинги, которые они сейчас себе набирают, им не помогут. Потому что если мы окончательно сорвем мобилизацию, мы окажемся под оккупацией и там их никто не выберет.

Напомним, что в том же интервью "Телеграфу" ветеран войны Евгений Дикий прокомментировал действия россиян во время обстрелов Украины. Кремль не меняет своей стратегии и цели — уничтожения нашего государства. По его словам, стратегия россиян ограничивается лишь одним — наличием доступных средств уничтожения украинцев.