"Не от хорошей жизни, но…": в Раде объяснили, кто должен воевать и почему нужно беречь каждого бойца

В украинские армии воюет один из шести-семи бойцов

Военно-врачебные комиссий массово признают пригодными к службе даже лиц со слабым зрением и слухом, потому что, несмотря на наличие огромной армии, бойцов на передовой нужно менять свежими силами. Это также важно, учитывая, что смерть каждого военного – это еще и огромные потери для бюджета и демографии.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала глава временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход.

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– Не от хорошей жизни [происходит это], но государство должно понимать, что мертвое лицо "стоит" ему 15 миллионов, а живое может работать и платить налоги. А отношение к людям, как к скотам, ни к чему хорошему точно не приведет, – говорит нардеп.

Кроме того, у нас очень большая численность армии. Почему воюют до 15% в лучшем случае? Почему воюют мобилизованные? Почему не воюют кадровые офицеры? Почему кто-то должен защищать страну, проливать кровь, а кто-то отсиживаться в тылу? – спрашивает Анна Скороход.

– Мы должны быть все равны. Основное – это единство. А когда у нас общество разделено на две части: тех, кто может "отмазаться", и тех, кого гребут и с минимальной подготовкой отправляют в ад, то это полное разделение общества. И от нас зависит, как это изменится. Мы или воюем все, или все не воюем. Иначе никак, – подытожила глава временной комиссии.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", что нужно изменить в ТЦК.