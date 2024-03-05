"Многим нужен только толчок, чтобы идти защищать Украину": майор о рекрутинге, конфликтах с гражданскими и бодикамерах в ТЦК

Роман Истомин рассказал, как на самом деле работают бывшие военкоматы в условиях войны

Многие граждане Украины недовольны процессом мобилизации и критикуют его. Так что "буфером" между тылом и фронтом, между войной и мирной жизнью являются терцентры комплектования и соцподдержки (бывшие военкоматы), которые занимаются отбором граждан для прохождения военной службы в Вооруженных силах.

Изменились ли методы их работы в течение двух лет? С какими проблемами они столкнулись сами? Кого они отправляют в армию? Есть ли у нас резервы для мобилизации? Об этом и не только "Телеграф" расспрашивал спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина.

Мобилизованный или контрактник — для ВСУ безразлично

— Роман, мобилизация провалена?

— Если бы так было, то ВСУ не получали бы пополнения уже несколько месяцев с тех пор, как об этом говорится. Но украинцы выполняют свой долг по защите Отечества и дальше будут выполнять. Набор в армию идет планомерно. Возможно, не в том количестве и не том качестве, как хотелось бы, да и настроения общества не такие, как хотелось бы. Но имеем что имеем.

Несмотря на весь рекрутинг, как бы его ни развивали, основным способом комплектования ВСУ во время военного положения остается мобилизация. Да, могло бы быть лучше. Но критического уменьшения призванных граждан в Полтавской области не наблюдается. Наша область примерно наравне с другими выполняет поставленные задачи. Планов, конечно, не озвучиваем, как и того, сколько призвали в ряды ВСУ.

Поэтому я не могу сказать, что т. н. "новый закон о мобилизации" готовится потому, что мобилизация провалена. Очевидно, он необходим для улучшения качественных показателей и снятия напряжения в обществе.

— Мне показалось, вы со скепсисом упомянули о рекрутинге…

— Никакого скепсиса, есть только реалии сегодняшнего времени. Рекрутинг – это процесс отбора кандидатов на военную службу по контракту. Отбор проводят среди мужчин и женщин, у которых есть мотивация и которые четко знают, чего они хотят. Чаще всего контракт подписывают те, кто желает стать профессиональным военным. Контрактная служба это не что-нибудь новое, но это прерогатива мирного времени. И она имеет возрастные ограничения: на нее принимают людей от 18 до 45 лет. Но сейчас военное время, и ВСУ не могут покрыть потребности только за счет высокомотивированных людей с возрастным цензом. Призыву же по мобилизации подлежат граждане от 27 до 60 лет.

Сейчас служба по мобилизации и по контракту идут параллельно, потому что таковы вызовы современности. В результате в одном подразделении служат и мобилизованные, и рекрутированные. Разницы в плане требований к ним от командира нет. Они все – защитники Украины.

— В законопроекте есть предложение внедрить электронное обновление военно-учетных данных через "Дію". По вашему мнению, это улучшит ситуацию?

— Я не хотел бы что-либо комментировать до принятия нового закона. На сегодняшний день, насколько мне известно, депутаты внесли уже более четырех тысяч поправок. Что будет отвергнуто, а что будет утверждено, посмотрим. Пока не известно, каким будет механизм сверки данных через "Дію".

В Украине еще с 2019 года вводится электронная база данных для хранения информации относительно призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Проделана большая работа, но еще не все данные оцифрованы, некоторые хранятся в бумажном виде. Но какой в этом смысл, если гражданин предоставил свой адрес пять лет назад и после этого уехал в другой город или вообще за границу и не стал на воинский учет? Сколько ни вноси эти данные в электронную базу, они будут недостоверные.

Если бы проблема военнообязанного была лишь в том, что он боится идти в терцентр комплектации, он пошел бы на рекрутинг. Сейчас многие бригады размещают свои рекламы и в соцсетях, и на ситилайтах, и на билбордах. Позвонил по телефону, договорился… Наша цель – укомплектованная боеспособная украинская армия. И для нас не приниципиально, каким образом будут комплектоваться ВСУ — по контракту или по мобилизации.

Манипулятивные конфликты военных и гражданских

— Вы сами сказали о социальном напряжении. Оно стало нарастать с тех пор, как представители ТЦК и СП в сопровождении полицейских в прошлом году начали вручать повестки для обновления военно-учетных данных на блокпостах и в общественных местах. Затем начали ходить по спортзалам и домам, что также вызывало у людей недовольство. Может быть, нужно изменить формы оповещения?

— Вручение повесток по месту жительства с самого начала было основным способом оповещения военнообязанных об их вызове для уточнения данных. В мирное время так даже призывников вызывали на призывные пункты. И так же некоторые прятались от призыва на срочную службу — не открывали двери, родные говорили, что такой здесь не проживает и тому подобное. Фиксируем, что большое количество людей проживают не по месту регистрации и давно не обновляли данные. Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП на дому, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т. д.

Кстати, многие граждане, которых призывают сейчас по мобилизации, это те, кому нужен был толчок. Не раз слышал от них: "Я ждал повестку, но сам не шел".

Бывают случаи, что военнообязанные просят выписать им повестку.

Еще один метод оповещения – передача распоряжений (повесток) на предприятия, которые руководитель вручает своим подчиненным.

Органы власти более активно участвуют в этом процессе.

Сегодня наши сотрудники практически не ходят по месту жительства граждан, поскольку в этом немного смысла. Проверяют документы на улицах. Это делают люди из числа военнослужащих ВСУ (а ТЦК и СП является структурным подразделением ВСУ), наделенные соответствующими полномочиями военным комендантом.

Кстати, наши представители начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта он был зафиксирован с обеих сторон и на этом было меньше манипуляций.

— Но ведь конфликты, особенно резонансные, очень подрывают авторитет ТЦК и СП…

— В настоящее время абсолютное большинство работников, осуществляющих оповещение, это военнослужащие, которые получили ранения при защите Родины и по состоянию здоровья, согласно решению ВВК, уже не могут выполнять боевые задачи. Их переводят на службу в ТЦК и СП, в другие учреждения и подразделения. И когда такой военнослужащий, отдавший свое здоровье за страну, слышит от гражданина этой страны оскорбления в свой адрес, то далеко не у каждого выдержат нервы.

Однако большинство конфликтов, попадающих в интернет , манипулятивные, вырванные из контекста, в которых есть только концовка. И если бы не комментарий к видео, то вряд ли можно было понять, что именно там происходит. Только подпись говорит нам, что это работники ТЦК и СП проводят мероприятия оповещения. Обычно на видео какие-то люди в форме вроде бы ограничивают кого-то в правах. Как, где и между кем на самом деле возник конфликт, непонятно.

Срыв мобилизационной кампании на руку нашему врагу, и он будет использовать любые поводы для дискредитации. Как реальные, так и вымышленные, постановочные. Россияне с самого начала расшатывают тему мобилизации. И, к сожалению, это оказывает влияние на настроения украинцев.

— После смены главнокомандующего ВСУ в армии начали аудит кадров, который показал, что многие военнослужащие-тыловики не нюхали пороха за время войны. Это тоже давно вызывает возмущение граждан. В то же время в терцентрах комплектования служит много ветеранов. Значит ли это, что они пришли на место ушедших воевать?

— ТЦК и СП, как часть ВСУ, как и каждое подразделение, с 24 февраля 2022 года были переведены на штаты военного времени. Чтобы выполнять поставленные задачи, нам нужно было набрать людей для проведения мобилизации. Те, кого мобилизовали в первые дни и кто по состоянию здоровья был годен к военной службе, были переведены в боевые подразделения, а на освободившиеся места начали прибывать с фронта ограниченно пригодные военнослужащие.

К тому же, на Полтавщине создан сводный штурмовой отряд "Один" (по количеству личного состава — это рота) из числа действующих работников ТЦК, который возглавил начальник Полтавского районного ТЦК и СП полковник Александр Логвиненко . Этот отряд в составе 72-й бригады им. Черных Запорожцев защищал Бахмут. Недавно штурмовики вернулись из-под Авдеевки. Это очень профессиональные и мотивированные бойцы.

Александр Логвиненко с побратимами под Бахмутом

— А резервы для мобилизации у нас есть?

— Посмотрите вокруг. Конечно, есть!

Фото предоставлено Романом Истоминым