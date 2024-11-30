Бронирование через "Дию" невозможно для этих работников

Мужчина должен не иметь проблем с ТЦК

С 1 декабря в "Дие" возобновят бронирование – оно полностью перейдет в цифровой формат. Однако есть те, которых нельзя забронировать таким образом.

В "Минцифре" дали разъяснения, относительно новых правил бронирования. Для того, чтобы забронировать работника и он, и предприятие должно соответствовать определенным категориям. Это должны быть органы госвласти или местного самоуправления, компании, связанные с оборонной промышленностью, предприятия критической инфраструктуры. У работника должна быть зарплата не менее 20 тысяч грн до выплаты налогов.

Кого нельзя забронировать

Если у работника нет военно-учетного документа

если работник находится в розыске

если работник не обновил данные.

Каждого работника проверяют и в бронировании может быть отказано. Заявки подаются на портале "Дия". Следует подать заявление, в котором указать данные работника, подтвердить зарплаты и подписать заявление. Это должно делать руководитель или уполномоченное лицо.

Как быстро и где ожидать результата бронирования

На обработку заявления отведено три дня. Сообщение о результате поступит на зарегистрированную электронную почту и кабинет гражданина на портале "Дия". В случае положительного решения также появится в "Резерве+" забронированного работника.

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