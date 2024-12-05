Драки в Раде и снос памятника Ленину: где сейчас "свободовец" Игорь Мирошниченко
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Сейчас экс0нардеп редко дает интервью медиа
Игорь Мирошниченко — народный депутат Украины VII созыва, который входил в партию ВО "Свобода". Он активно участвовал в Оранжевой революции, а также Революции Достоинства, как и его бывший коллега Олег Тягнибок.
В последнее время о политике нет новостей. "Телеграф" расскажет, где сейчас экс-нардеп и напомнит о его деятельности.
Что известно об Игоре Мирошниченко
Будущий нардеп родился в 1976 году в Лебедине Сумской области. Получил образование журналиста в Киевском университете имени Тараса Шевченко. После окончания вуза работал репортером информационной службы "Международный Медиа Центр — Интерньюз".
Позже стал редактором и ведущим программ "Окна-спорт", "Окна-новости" на "СТБ" и "Интерспорт". Далее продолжил карьеру редактором и ведущим спортивной редакции программ "Первого национального". В 2000-х работал ведущим программ "Футбол от УТН", "Спорт" и "Штрафной удар".
В 2004 году принимал участие в Оранжевой революции. Пизинше стал участником популярного шоу "Игры патриотов". В течение четырех лет работал прес-секретарем Национальной сборной команды Украины по футболу.
В 2007 году Мирошниченко вошел в ВО "Свобода" и вскоре возглавил эту организацию в Сумской области. В 2012 году мужчина стал народным депутатом Верховной Рады Украины от "Свободы". В то же время его избрали заместителем председателя Комитета по свободе слова и информации.
Политик участвовал в Революции Достоинства, затем поддерживал декоммунизацию. Приобщался к сносу памятника основателю Советского Союза Владимиру Ленину в Ахтырке.
Вместе с коллегой из "Свободы" Эдуардом Леоновым Мирошниченко вступал в драку с депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцем. Причиной стало рассмотрение законопроекта о снятии моратория на продажу сельхоз земель. "Свободовцы" выступали против этого законодательного акта.
Кроме этого, Мирошниченко вместе с другими депутатами "Свободы" заставили уволиться в. и. о. президента Национальной телекомпании Украины Александра Пантелеймонова. Нардеп назвал управленца "москалюкой" и обвинил во лжи в отношении партии "Свобода".
В 2015 году Мирошниченко прошел депутатом от "Свободы" в Киевский городской совет. Впоследствии вошел в постоянную комиссию по вопросам экологической политики этого госоргана. Был против незаконного намыва песка в столице, выступал за создание экопарка "Осокорки" и сохранение памятников архитектуры. Депутат работал в городском совете Киева до 2020 года.
Где сейчас Игорь Мирошниченко
В последние годы политик редко появляется на телевидении. Впрочем, бывший депутат активно делится своими мыслями по разным общественно-политическим процессам на своей странице в фейсбуке.
Мирошниченко дает оценку разным законам, решениям и заявлениям мировых лидеров, периодически критикует украинскую власть. Он резко осуждает страну-агрессора за начатую войну, а также коррупцию в Украине.
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