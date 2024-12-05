Драки в Раде и снос памятника Ленину: где сейчас "свободовец" Игорь Мирошниченко

Сейчас экс0нардеп редко дает интервью медиа

Игорь Мирошниченко — народный депутат Украины VII созыва, который входил в партию ВО "Свобода". Он активно участвовал в Оранжевой революции, а также Революции Достоинства, как и его бывший коллега Олег Тягнибок.

В последнее время о политике нет новостей. "Телеграф" расскажет, где сейчас экс-нардеп и напомнит о его деятельности.

Что известно об Игоре Мирошниченко

Будущий нардеп родился в 1976 году в Лебедине Сумской области. Получил образование журналиста в Киевском университете имени Тараса Шевченко. После окончания вуза работал репортером информационной службы "Международный Медиа Центр — Интерньюз".

Позже стал редактором и ведущим программ "Окна-спорт", "Окна-новости" на "СТБ" и "Интерспорт". Далее продолжил карьеру редактором и ведущим спортивной редакции программ "Первого национального". В 2000-х работал ведущим программ "Футбол от УТН", "Спорт" и "Штрафной удар".

Фото из сети

В 2004 году принимал участие в Оранжевой революции. Пизинше стал участником популярного шоу "Игры патриотов". В течение четырех лет работал прес-секретарем Национальной сборной команды Украины по футболу.

В 2007 году Мирошниченко вошел в ВО "Свобода" и вскоре возглавил эту организацию в Сумской области. В 2012 году мужчина стал народным депутатом Верховной Рады Украины от "Свободы". В то же время его избрали заместителем председателя Комитета по свободе слова и информации.

Фото из сети

Политик участвовал в Революции Достоинства, затем поддерживал декоммунизацию. Приобщался к сносу памятника основателю Советского Союза Владимиру Ленину в Ахтырке.

Вместе с коллегой из "Свободы" Эдуардом Леоновым Мирошниченко вступал в драку с депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцем. Причиной стало рассмотрение законопроекта о снятии моратория на продажу сельхоз земель. "Свободовцы" выступали против этого законодательного акта.

Фото Игоря Мирошниченко

Кроме этого, Мирошниченко вместе с другими депутатами "Свободы" заставили уволиться в. и. о. президента Национальной телекомпании Украины Александра Пантелеймонова. Нардеп назвал управленца "москалюкой" и обвинил во лжи в отношении партии "Свобода".

В 2015 году Мирошниченко прошел депутатом от "Свободы" в Киевский городской совет. Впоследствии вошел в постоянную комиссию по вопросам экологической политики этого госоргана. Был против незаконного намыва песка в столице, выступал за создание экопарка "Осокорки" и сохранение памятников архитектуры. Депутат работал в городском совете Киева до 2020 года.

Где сейчас Игорь Мирошниченко

В последние годы политик редко появляется на телевидении. Впрочем, бывший депутат активно делится своими мыслями по разным общественно-политическим процессам на своей странице в фейсбуке.

Фото из фейсбука Игоря Мирошниченко

Мирошниченко дает оценку разным законам, решениям и заявлениям мировых лидеров, периодически критикует украинскую власть. Он резко осуждает страну-агрессора за начатую войну, а также коррупцию в Украине.

Фото из фейсбука Игоря Мирошниченко

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