Олегу Тягнибоку 56: как изменился главный "свободовец" Украины во время службы в ВСУ

Политик с первых дней вторжения служит в рядах Вооруженных сил Украины

Олег Тягнибок — известная личность в украинской политике. Он возглавляет Всеукраинское объединение "Свобода" и был депутатом нескольких созывов Верховной Рады, а также баллотировался в президенты Украины. Во время полномасштабного вторжения политик пошел служить в рядах ВСУ.

"Телеграф" в день рождения Олега Тягнибока покажет, как изменился экс-нардеп за время войны в Украине.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Олег Тягнибок — свободовец отмечает 56-летие

В этот день, 7 ноября, главный свободовец Украины Олег Тягнибок отмечает свой день рождения — ему исполняется 56 лет. Политик родился во Львове, имеет высшее медицинское образование и офицерское звание майор.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

С начала полномасштабного вторжения России в Украину председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок объявил о приостановлении политической деятельности партии во время военного положения. Тогда бывший нардеп как доброволец, был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Известно, что сейчас Олег Тягнибок является заместителем командира отдельного батальона 128-й отдельной бригады ТРО Вооруженных сил Украины.

На свежих фотографиях в Facebook можно заметить, что Олег Тягнибок сильно изменился внешне. Он за время войны явно постарел и, как и многие военные, отпустил бороду. Также можно заметить, что у экс-нардепа прибавилось седины.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят дети Олега Тягнибока и что о них известно. Сын похож на маму, а дочери — копия отца.