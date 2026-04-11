Схождение благодатного огня в 2026 году будет уникальным. Где и когда смотреть трансляцию

Считается, что в первые минуты после схождения пламя "холодное" и не обжигает кожу

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу перед Пасхой, 11 апреля 2026 года, состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году из-за угрозы ракетных ударов в храм допустят лишь ограниченное количество людей, а доступ к Старому городу будут строго контролировать.

Традиционно церемония начинается в субботу в 10:15 по местному времени, оно совпадает с киевским.

Как отметили в полиции Израиля, правоохранители и церковнослужители достигли согласия, что, учитывая ситуацию с безопасностью в 2026 году, традиционные церемонии будут проведены в символическом и ограниченном формате. Отмечается, что в условиях войны на Ближнем Востоке ситуация в этом году уникальная, а условия не позволяют проводить массовые собрания.

В самом храме будут находиться только около 50 человек – представители духовенства и официальные делегации. Доступ в Христианский квартал Старого города будет ограничен. Там установлены блокпосты, войти можно только по специальным цифровым пропускам.

Что такое Благодатный огонь

Согласно христианской традиции, апостол Петр увидел свет во гробе Иисуса после его воскресения. Этот свет стал символом небесного огня, который каждый год появляется в Кувуклии (часовне) в субботу перед Пасхой.

Храм Господень

Этому предшествует установившаяся церемония: патриарх входит в часовню с 33 незажженными свечами — по возрасту Христа — и остается там один. Он возносит к Богу молитвы и свечи, как утверждается, возгораются сами собой. Он выходит с горящими свечами – именно это пламя считается Благодатным.

Схождение Благодатного огня

Перед входом священнослужителя тщательно проверяют, чтобы исключить возможность искусственного поджога. После восхождения огонь передается паломникам, а также доставляется в другие страны, в том числе и в Украину.

