Состоят в браке более 25 лет: как выглядит и что известно о жене Олафа Шольца

В 2023 году жена Шольца подала в отставку

Олаф Шольц – канцлер Федеративной Республики Германии, который на днях приезжал в Украину. Политик встретился с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудил предоставление Украине помощи в войне с Россией. Канцлер постоянно находится под прицелом СМИ. Так же публичной является жена Шольца.

В то же время мало кто знает, кто является женой немецкого политика, и как выглядит женщина. "Телеграф" расскажет больше.

Что известно о жене Олафа Шольца

Бритта Эрнст родилась в Гамбурге в 1963 году. Училась в местной школе экономики и политики. В течение 14 лет Бритта работала депутатом в парламенте Гамбурга Женщина входит в один из старейших немецких политических фондов – Фридриха Эберта.

В течение 3 лет Эрнст была министром школ Шлезвиг-Гольштейна. А в 2021 году стала главой Конференции земельных министров культуры. 5 лет Бритта работала министром образования, молодежи и спорта Бранденбурга. Однако в 2023 году подала в отставку с этой должности. В немецкой прессе писали, что причиной стала критика со стороны родителей и учителей относительно политики Эрнст.

Фото из инстаграма Бритты Эрнст

Женщина вышла замуж за Олафа Шольца в 1998 году. В то время мужчина работал юристом в Центральной ассоциации германских потребительских союзов. Они состоят в браке более 25 лет. Детей у супругов нет. Шольц и Эрнст живут в Постдаме, расположенном в 26 километрах от Берлина.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Когда Бритта работала министром образования, то показывала в соцсетях рабочие встречи с учителями, родителями и детьми. Она вела публичный образ жизни.

Фото из инстаграма Бритты Эрнст

Фото из инстаграма Бритты Эрнст

Также заметно, что Эрнст обожает путешествия. В частности, отдыхать на природе или в горах и посещать другие страны. В 2023 году Шольц с женой отправились в Прованс во Франции.

Фото из инстаграма Бритты Эрнст

Фото из инстаграма Бритты Эрнст

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