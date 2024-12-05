Бійки в Раді та знесення памʼятника Леніну: де зараз "свободівець" Ігор Мірошниченко

Зараз екснардеп рідко дає інтерв'ю медіа

Ігор Мірошниченко — народний депутат України VII скликання, який входив до партії ВО "Свобода". Він брав активну участь у Помаранчевій революції, а також Революції Гідності, як і його колишній колега Олег Тягнибок.

Упродовж останнього часу про політика немає новин. "Телеграф" розповість, де зараз екснардеп і нагадає про його діяльність.

Що відомо про Ігоря Мірошниченка

Майбутній нардеп народився у 1976 році в Лебедині, що на Сумщині. Здобув освіту журналіста в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Після закінчення вишу працював репортером інформаційної служби "Міжнародний Медіа Центр — Інтерньюз".

Пізніше став редактором та ведучим програм "Вікна-спорт", "Вікна-новини" на "СТБ" та "Інтерспорт". Далі продовжив кар'єру редактором та ведучим спортивної редакції програм "Першого національного". У 2000-х працював ведучим програм "Футбол від УТН", "Спорт" та "Штрафний удар".

Фото з мережі

У 2004 році брав участь у Помаранчевій революції. Пізніше став учасником популярного шоу "Ігри патріотів". Упродовж 4 років працював пресекретарем Національної збірної команди України з футболу.

У 2007 році Мірошниченко увійшов до ВО "Свобода" та незабаром очолив цю організацію на Сумщині. У 2012 році чоловік став народним депутатом Верховної Ради України від "Свободи". Водночас його обрали заступником голови Комітету з питань свободи слова та інформації.

Фото з мережі

Політик брав участь у Революції Гідності, потім підтримував декомунізацію. Долучався до знесення пам'ятника засновнику Радянського Союзу Володимира Леніна в Охтирці.

Разом з колегою зі "Свободи" Едуардом Леоновим Мірошниченко вступав у бійку з депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем. Причиною став розгляд законопроєкту про зняття мораторію на продаж сільгосп земель. "Свободівці" виступали проти цього законодавчого акту.

Фото Ігоря Мірошниченка

Окрім цього, Мірошниченко разом з іншими депутатами "Свободи" змусили звільнитися т. в. о. президента Національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова. Нардеп назвав управлінця "москалюкою" та звинуватив у брехні щодо партії "Свобода".

У 2015 році Мірошниченко пройшов депутатом від "Свободи" до Київської міської ради. Згодом увійшов до постійної комісії з питань екологічної політики цього держоргану. Був проти проти незаконного намиву піску у столиці, виступав за створення екопарку "Осокорки" та збереження пам'яток архітектури. Депутат працював у міській раді Києва до 2020 року.

Де зараз Ігор Мірошниченко

Упродовж останніх років політик рідко з'являється на телебаченні. Утім, колишній депутат активно ділиться своїми думками щодо різних суспільно-політичних процесів на своїй сторінці у фейсбуці.

Фото з фейсбуку Ігоря Мірошниченка

Мірошниченко дає оцінку різним законам, рішенням і заявам світових лідерів, періодично критикує українську владу. Він різко засуджує країну-агресорку за розпочату війну, а також корупцію в Україні.

Фото з фейсбуку Ігоря Мірошниченка

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