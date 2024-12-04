Имеют роскошный особняк возле Монако: что известно о жене и сыновьях олимпийского чемпиона Бубки

Сейчас семья Бубки, вероятно, проживает возле Монако

Сегодня, 4 декабря, отмечает день рождения известный украинский спортсмен, олимпийский чемпион по легкой атлетике и бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Ему исполняется 61 год. В Украине против спортсмена открывали уголовное производство по подозрению в пособничестве государству-агрессору. Журналисты выяснили, что компании чемпиона продавали топливо оккупантам уже во время полномасштабной войны.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене и детях спортсмена.

Жена и дети Сергея Бубки

Олимпийский чемпион по легкой атлетике познакомился с будущей супругой в 1983 году на стадионе в Донецке. Елена Тютюнык училась в Институте физкультуры и профессионально занималась художественной гимнастикой. Затем завершила карьеру и сосредоточилась на тренерстве детей. На момент знакомства женщина не знала о больших достижениях спортсмена, ведь он вел себя очень скромно.

Так и начались их отношения, которые сопровождались романтическими прогулками и походами в кино. Все развивалось быстро, потому что влюбленные почувствовали, что подходят друг другу. Вскоре пара обручилась.

В 1985 году у супругов появился сын Виталий. Имя выбрали неслучайно, поскольку так зовут первого тренера Бубки. А в 1987 году Лиля родила еще одного сына – Сергея. Оба потомка легкоатлета профессионально занимались теннисом.

Фото: Getty Images

Старшему сыну Виталию не удалось достичь высот в этом виде спорта. В то время как Сергей даже некоторое время занимал четвертое место в рейтинге теннисистов. Позже сын олимпийского чемпиона стал 145-й ракеткой мира.

Сергей Бубка-младший, Фото: Getty Images

Бубка с сыновьями и женой, Фото: Getty Images

Впрочем, однажды Сергей упал с третьего этажа и серьезно травмировался. Тогда парень решил покончить со спортом. Сейчас сыновья олимпийского чемпиона держатся в стороне от публики.

В интервью Лилия рассказывала, что часто ездила вместе с Сергеем на официальные встречи. Вместе с женами других спортсменов посещала спортивные школы, интернаты, выставки. Также супруги вместе с детьми на протяжении 20 лет жили в Монако. Женщина с теплотой вспоминала то время, ведь вместе с Сергеем и сыновьями часто ходила на море и в горы. Вскоре Бубки вернулись в Киев.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В начале полномасштабного вторжения Бубка находился в Киеве. Однако в первый день наступления россиян ему позвонил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он предложил легкоатлету создать фонд помощи украинским спортсменам в Швейцарии. Бубка согласился и уехал еще в феврале 2022 года.

Фото: Getty Images

Впоследствии журналисты обнаружили элитный особняк Бубки на Лазурном побережье, зарегистрированный на его жену. Речь идет о двухэтажном доме с террасой, бассейном, садом и паркингом. Также зафиксировали автомобили с регистрацией Монако и заметили там младшего сына спортсмена Сергея. Так что, вероятно, легкоатлет вместе с семьей проживает сейчас там.

Скриншот с видео "Украинской правды"

Отметим, что Сергей Бубка со своим братом ведет бизнес в России и на оккупированных территориях. Журналисты выяснили, что они продают топливо в Макеевке, Волновахе и других населенных пунктах Донбасса, неподконтрольных Украине. В частности, в 2023 году фирма Бубки подписала контракты с российскими компаниями на поставку талонов на заправки.

Хотя сам чемпион опровергает наличие бизнеса в России и на оккупированных территориях. Однако подтверждал, что в Донецке сейчас проживает его брат, ухаживающий за их 85-летней мамой.

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