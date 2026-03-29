Не "Пасха" и не "з наступаючою". Как правильно здороваться на украинском в пасхальные праздники

"Кулічу" также не место на праздничном украинском столе

Несмотря на тяжелые времена, украинцы готовятся к празднованию Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля. Этот праздник — отличный повод не только сплотиться с семьей, но и окончательно избавиться от языковых калек.

"Телеграф" рассказывает, как говорить о празднике правильно и благозвучно.

Великдень, а не Пасха

Основное название праздника в украинском языке – Великдень. Обратите внимание на ударение при спряжении: правильно говорить ВелИкодня, а не ВеликОдня. Слово "Пасха" также допустимо, но именно Великдень является удельным украинским названием.

Паска, а не "кулич"

Сладкий обрядовый хлеб, который мы готовим к празднику, это исключительно паска. Забудьте о русском слове "кулич", ему не место на украинском столе.

Крашанки и писанки

Традиционные разрисованные яйца имеют свои названия. При склонении этих слов ударение смещается на последний слог: любуемся крашанкАми и писанкАми.

Никаких "наступаючих"

Самая распространенная ошибка — поздравление "з наступаючою Пасхою". Конструкция "з наступаючим" — это прямая калька из русского. В украинском языке правильно говорить "з прийдешнім Великоднем".

