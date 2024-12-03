Попал в Книгу рекордов Украины: где сейчас и как выглядит Андре Тан

Мужчина продолжает развивать свой бренд и делиться лайфхаками по поводу моды

Андре Тан – известный украинский дизайнер, который выпускает собственные коллекции одежды и демонстрирует их на модных показах. Модельер всегда находился на публике и давал советы по выбору одежды, но в последнее время о ней нет новостей.

"Телеграф" расскажет о карьере дизайнера, и где он сейчас.

Что известно об Андре Тане

Андрей Тищенко родился в Харьковской области в 1983 году. В детстве хотел стать редактором модного журнала. В 11 лет пошел на курсы кройки и шитья, и ему это очень понравилось. Тогда же придумал псевдоним Андре Тан.

После окончания школы поступил в Харьковский текстильный техникум, а впоследствии — в Киевский университет технологии и дизайна. Также Андре Тан учился на фабрике Hugo Boss в Германии и в колледже искусства и дизайна в Великобритании.

Первый показ Андре Тана прошел в 1999 году. Вскоре он зарегистрировал свою торговую марку под названием Andre Tan и открыл дизайн-студию. С начала 2000-х модельер регулярно представлял свои коллекции на Ukrainian Fashion Week. В частности, речь идет о модных работах "Хочу летать", "Гламур в библиотеке", "Балет", "Небесные ласточки", "Живопись".

Фото: Ukrainian Fashion Week

Вместе с Роберто Кавалли дизайнер работал над образами для участниц конкурса "Мисс Европа 2006". Был ведущим телепрограммы ProFashion и работал в программе "Большое перевоплощение" на "1+1". Также был судьей шоу "Модель XL".

Разрабатывал коллекцию "Джунгли в офисе весна-лето 2012", которую демонстрировала светская львица Пэрис Хилтон и известная украинская модель Снежана Онопко. Также Андре Тан создавал коллекцию для украинской сборной на Олимпийские игры.

В 2017 году Андре Тан решил прекратить использовать натуральный мех для создания одежды. Этим решением он поддержал зоозащитную инициативу UAnimal. Впоследствии дизайнера избрали президентом Ukrainian Fashion Council.

Фото с инстаграма Андре Тана

В 2019 году Андре Тан разрабатывал коллекцию Atelier в Украинском культурном центре в Париже. Также модельер стал автором детской коллекции Andre Tan Kids. Кроме этого, дизайнер часто посещал разные светские мероприятия: выставки, премьеры фильмов. Интересно, что Андре Тан попал в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер Украины.

Где сейчас Андре Тан

После начала полномасштабного вторжения Андре Тан осудил страну-агрессора за начатую войну. Также он распространяет информацию о преступлениях россиян против украинского народа.

Фото с инстаграма Андре Тана

В сентябре 2022 года дизайнер представил свой бренд одежды на Paris Fashion Week. Также команда дизайнера занимается пошивом формы для военных.

Фото с инстаграма Андре Тана

В 2023 году медиа распространили информацию, что Андре Тан поступил в Стэнфордский университет и переехал в США. Впрочем, модельер опроверг эту информацию. Он сообщил, что уехал в США для обмена опытом развития бизнеса всего на 8 дней. Однако, как именно удалось уехать модельеру, неизвестно.

Фото с инстаграма Андре Тана

Фото с инстаграма Андре Тана

В 2024 году в сети появились фотографии, на которых Андре Тана заметили на вечеринке в Лондоне. Он появился на мероприятии в образе Папы Римского. Позже дизайнер рассказал, что уехал в Великобританию по рабочим делам. А на вечеринку пришел к своей подруге, с которой дружит около 20 лет.

Скриншот Богдана Беспалова

В соцсетях дизайнер делится советами по правильному подбору одежды и адаптации трендов в гардеробе. Также он создал осенне-зимнюю коллекцию 2024-2025. А недавно Андре Тан анонсировал открытие магазина своего бренда в Варшаве.

Фото с инстаграма Андре Тана

Фото с инстаграма Андре Тана

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывший народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко. Он активно участвовал в Евромайдане.