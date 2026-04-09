Точно не "батюшка": как правильно на украинском обращаться к священнослужителю
Существует три правильные формы обращения
Многие украинцы до сих пор колеблются, как правильно обращаться к священникам и их женам, чтобы не ошибиться и не использовать русизм или неуместную форму. На самом деле, в украинском языке существует сразу несколько вариантов обращений.
Настоятель храма Православной церкви Украины на Волыни отец Виктор Возняк разъяснил, как корректно на украинском языке обращаться к священнослужителям и их женам.
По словам священника, в речи до сих пор распространены обращения "батюшка" и "матушка", однако они несвойственны украинскому языку. Такие формы считаются калькой из русского из-за использования несвойственных украинской языковой традиции суффиксов.
В то же время более правильными и удельно украинскими являются обращения "отець" или "панотець" относительно священнослужителя. Для супруги священника уместными считаются формы "матінка", "паніматінка" или просто "пані" в вежливом контексте.
Отец Виктор также отмечает, что обращение может отличаться в зависимости от региона и церковной традиции, поэтому иногда наилучшим вариантом является уточнение непосредственно у общины или самого священнослужителя.
В повседневном общении, при отсутствии уверенности, можно использовать нейтральное слово "священник".
