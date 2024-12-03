Продолжила карьеру модели в 50 лет: как выглядит экс-жена мэра Кличко

Женщина уже много лет живет в Германии

В прошлом профессиональный боксер, а сейчас — мэр Киева Виталий Кличко, более 25 лет был женат на модели и певице Наталье Егоровой. Впрочем, в 2022 году супруги заявили о разводе.

"Телеграф" расскажет об истории любви городского головы Киева и что известно о его бывшей жене.

Что известно о Наталье Егоровой

Женщина родилась в 1974 году в Броварах Киевской области. В детстве занималась гимнастикой и синхронным плаванием. В юности начала пробовать себя в моделинге. Как рассказывала Наталья в интервью, Кличко часто приходил на модные показы, в которых она участвовала. Тогда он еще не являлся всемирно известным боксером, однако имел успешную карьеру в Германии. Поэтому женщина не знала о его деятельности.

Спортсмен в течение полугода передавал его цветы, сладости, поэтому она решила познакомиться. Так, пара начала отношения, которые впоследствии переросли в брак. Наталья делилась, что получала от боксера ведра роз, а также романтические признания на Мосту влюбленных в Киеве.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Пара обручилась в апреле 1997 года. У них не было свадьбы и торжества с белым платьем, фатой и празднованием в заведении. Кличко с Егоровой просто расписались в столичном ЗАГСе, после чего боксер улетел с братом в Германию, чтобы готовиться к бою.

У супругов появилось трое детей: в 2000 году Наталья родила сына, которого назвали Егором-Даниелем. Еще через 2 года на свет появилась дочь Елизавета-Виктория, а в 2005 – сын Максим.

Фото из сети

Фото из сети

Фото из сети

Впоследствии Егорова начала интересоваться пением и создала группу "Addicted to…". Она выступала на телевидении и давала концерты в Германии. А однажды Егорова даже исполняла гимн Украины перед боем Владимира Кличко против Алекса Леапаи.

Фото: Getty Images

Немецкий журнал Gala в 2011 году признал Виталия и Наталью "парой года" Однако впоследствии женщина полностью переехала из Украины в Германию и редко появлялась на родине. Также перебрались за границу их дети.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Расстояние не способствовало укреплению отношений супругов. Кличко развивал политическую карьеру в Киеве и стал мэром города. В то время как Наталья жила в немецком Гамбурге вместе с детьми. Поэтому в 2022 году супруги заявили о разводе и признались, что многие годы не проживают вместе.

Фото: Getty Images

Егорова стала представительницей благотворительного фонда "Фіторятівники" в Германии, который занимается поддержкой здоровья женщин и детей в Украине. А в 2023 году она приняла участие в немецких "Танцах со звездами", но покинула шоу в третьем эфире.

В 2024 году Егорова объявила о возвращении в модельную сферу. Она подписала договор с агентством MGM Models. Сейчас женщина распространяет фотографии с модных фотосессий, демонстрирует стильные луки и путешествует.

Фото с инстаграма Натальи Егоровой

Фото с инстаграма Натальи Егоровой

Фото с инстаграма Натальи Егоровой

Недавно "Телеграф" рассказывал, что известно о жене канцлера Германии Олафа Шольца. Женщина также занималась политикой.