Зарабатывали миллионы гривен на "договорных" играх: полицейские объявили подозрение участнику преступной группы

Некоторые из участников группировки – бывшие спортсмены мирового уровня

Полиция остановила деятельность групп, которые подкупали или заставляли спортсменов и игроков специально проигрывать матчи. Это касалось киберспорта, настольного тенниса и футбола. Благодаря этому преступники заранее знали результаты и зарабатывали деньги на прудах.

Киберполиция вместе с Нацполицией и при поддержке Офиса Генпрокурора обнаружили несколько таких групп. Они организовывали договорные матчи по киберфутболу, кибербаскетболу, футболу, баскетболу и настольному теннису, чтобы получать деньги через букмекеров. Для расширения своего влияния среди киберспортсменов, привлечения большего количества онлайн болельщиков и денежных ставок организаторы заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте. Благодаря этому за онлайн-трансляциями "заказных" матчей в интернете могли наблюдать десятки тысяч человек одновременно.

Некоторые из участников группировки – бывшие спортсмены мирового уровня, использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины.

Так, в результате международного сотрудничества с правоохранителями Австралии была получена информация о противоправной деятельности фигурантов в этой стране.

Полицейские выяснили, что фигуранты путем подкупа, принуждения, запугиваний и подстрекательства заставляли игроков сознательно проигрывать свои онлайн-матчи.

Преступники оказывали давление на участников соревнований разными способами. Они привлекали людей спортивного телосложения, ранее судимых за имущественные преступления, чтобы запугивать игроков, иногда даже с оружием. Известно около 10 пострадавших спортсменов. Иногда спортсменам предлагали деньги за то, чтобы специально проиграли матч.

Заранее зная результаты, злоумышленники делали ставки из-за букмекеров в странах Азии, Европы, Австралии и Америки. По предварительным оценкам, их прибыль могла достигать миллионов гривен.

Заработанные таким образом деньги отмывали, покупая и продавая дорогие автомобили, недвижимость и другие ценные вещи. Финансовые операции проводились через криптовалюту.

Стражи порядка при силовой поддержке спецподразделения TacTeam батальона ТОР Департамента патрульной полиции провели 45 одновременных обысков по всей Украине в автомобилях, по адресам регистрации и проживания фигурантов и их возможных сообщников. Изъяты вещественные доказательства преступной деятельности. Также киберполицейские зафиксировали цифровые доказательства противоправной деятельности злоумышленников, несмотря на то, что некоторые фигуранты пытались скрыть или уничтожить принадлежащие им гаджеты.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей), ч. 1, 3 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований), ч. 4 ст. 189 (Требование) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи Нацполиции объявили одному из организаторов "договорных" игр подозрение в противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

Продолжаются следственные действия с целью выявления всех участников преступной группы, в том числе за границей, установления количества потерпевших и окончательных размеров нанесенного ущерба.