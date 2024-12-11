Заробляли мільйони гривень на "договірних" іграх: поліцейські оголосили підозру учаснику злочинної групи

Деякі з учасників угруповання – колишні спортсмени світового рівня

Поліція зупинила діяльність груп, які підкупали або змушували спортсменів і гравців спеціально програвати матчі. Це стосувалося кіберспорту, настільного тенісу та футболу. Завдяки цьому злочинці заздалегідь знали результати і заробляли гроші на ставках.

Кіберполіція разом із Нацполіцією та за підтримки Офісу Генпрокурора виявили кілька таких груп. Вони організовували договірні матчі у кіберфутболі, кібербаскетболі, футболі, баскетболі та настільному тенісі, щоб отримувати гроші через букмекерів. Для розширення свого впливу серед кіберспортсменів, залучення більшої кількості онлайн-вболівальників та грошових ставок організатори заручалися підтримкою відомих осіб, які мали досягнення у реальному спорті. Завдяки цьому за онлайн-трансляціями "замовних" матчів в інтернеті могли спостерігати десятки тисяч людей одночасно.

Деякі з учасників угруповання – колишні спортсмени світового рівня, використовували набуті за роки професійної діяльності зв’язки для організації "договірних" матчів між кіберспортсменами з Австралії, Європи та України.

Так, у результаті міжнародної співпраці з правоохоронцями Австралії було отримано інформацію щодо протиправної діяльності фігурантів у цій країні.

Поліцейські з'ясували, що фігуранти шляхом підкупу, примусу, залякувань та підбурювання змушували гравців свідомо програвати свої онлайн-матчі.

Злочинці чинили тиск на учасників змагань різними способами. Вони залучали людей спортивної статури, раніше судимих за майнові злочини, щоб залякувати гравців, іноді навіть зі зброєю. Відомо про близько 10 постраждалих спортсменів. Інколи спортсменам пропонували гроші за те, щоб вони спеціально програли матч.

Заздалегідь знаючи результати, зловмисники робили ставки через букмекерів у країнах Азії, Європи, Австралії та Америки. За попередніми оцінками, їхній прибуток міг сягати мільйонів гривень.

Зароблені таким чином гроші вони відмивали, купуючи і продаючи дорогі автомобілі, нерухомість та інші цінні речі. Фінансові операції проводили через криптовалюту.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam батальйону ТОР Департаменту патрульної поліції провели 45 одночасних обшуків по всій Україні в автомобілях, за адресами реєстрації й проживання фігурантів та їх можливих спільників. Вилучено речові докази злочинної діяльності. Також кіберполіцейські зафіксували цифрові докази протиправної діяльності зловмисників, попри те, що деякі з фігурантів намагалися приховати або знищити належні їм ґаджети.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), ч. 1, 3 ст. 369-3 (Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Максимальне покарання за вказаними статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі Нацполіції оголосили одному з організаторів "договірних" ігор підозру у протиправному впливі на результати офіційних спортивних змагань.

Тривають слідчі дії з метою виявлення всіх учасників злочинної групи, у тому числі за кордоном, встановлення кількості потерпілих та остаточних розмірів завданих збитків. Можлива додаткова правова кваліфікація.