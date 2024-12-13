Отказаться не получится. Когда повестка считается врученной

Если не забрать письмо из почты, его через неделю отправят обратно

В Украине военнообязанным гражданам посылают повестки по почте. В таком случае у мужчины есть три дня, чтобы явиться в ТЦК и СП, иначе его могут подать в розыск.

Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью Суспільному. По его словам, повестки, оформленные с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), приравниваются к подписанным вручную.

"Повестка может быть без подписи, с электронной подписью. Теперь не обязательно, чтобы начальник районного ТЦК собственноручно подписал повестку. Независимо от способа доставки, повестки имеют одинаковую юридическую силу", — рассказал он.

Повестки, подписанные электронной подписью, могут быть направлены на предприятие, где уполномоченные лица передадут их работникам. Для патрулирования и доставки в местах скопления людей составляются отдельные индивидуальные повестки .

Представитель ТЦК объясняет, что повестка считается врученной, а человек уведомлен, если:

на предприятие поступает распоряжение и руководитель должен получить повестку работника под подпись;

во время патрулирования по улицам или в местах сбора людей сотрудники ТЦК останавливают человека на основании проверки его военно-учетных документов и вручают повестку;

повестка направляется через "Укрпочту" заказным письмом с уведомлением явиться в ТЦК.

Монукало отметил, что если человек получил повестку и не явился в течение трех дней, его могут объявить в розыск. Но если он не мог прийти из-за непредсказуемого обстоятельства, например из-за болезни, и это подтверждено документами, то розыск не подадут, а срок продлят.

Он также добавил, что если повестка отправлена по почте, то письмо возвращается через неделю после отправки . После этого работники ТЦК могут подавать в розыск.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли послать повестку по почте мужчине, имеющему отсрочку. Если у гражданина есть отсрочка от мобилизации, то ему нет смысла беспокоиться о письме от ТЦК.