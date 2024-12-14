В Украину пришла настоящая зима, но ненадолго: синоптики огорчили прогнозом

Синоптики разочаруют тех, кто любит зиму и снег

На днях Украину посетила настоящая зима. С трескучими морозами (в ночь с 13 на 14 декабря температура опустилась до -13) и снегом. Но она не задержится надолго в Украине.

Синоптики предупреждают о стремительном потеплении, которое надвигается на нашу страну. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на ближайшие дни.

В субботу 14 декабря украинцев ждет настоящая зимняя погода. Температуры будут очень колебаться в разных регионах страны. Днем синоптики обещают солнечную погоду.

Погода в Украине 14 декабря

В воскресенье, 15 декабря, температура в большинстве регионов приблизится к 0 °С. Исключения станут Сумская и Черниговская области, где возможны незначительные морозы до -3 °С. В то же время у Одесской и Николаевской областей будет более мягкая погода — до +2…+4 °С.

Погода в Украине 15 декабря

Небо затянется облаками, ожидается снег. Южные, юго-восточные и восточные регионы ожидают мокрый снег с дождем. Синоптики рекомендуют быть особенно осторожными на дорогах и скользких поверхностях.

Воскресенье, 16 декабря, начнется с осадков по всей стране. Юг и Запорожская область будут иметь дожди с температурой +3…+5 °С. В других регионах ожидается мокрый снег и дождь с температурой около 0°С.

Погода в Украине 16 декабря

"В воскресенье, 15 декабря, мороз будет отступать, однако увеличится облачность, появятся осадки. А поскольку теплый воздух еще не успеет полностью отогнать мороз, то и осадки ожидаются преимущественно в виде снега и мокрого снега, на дорогах будет сложно, возьмите это во внимание," — добавила известная синоптика Наталья Диденко.

Карта осадков на понедельник, 16 декабря

Также ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине на выходные.