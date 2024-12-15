Мороз до -7°C и снег. Какой из областей больше всего повезло с погодой 15 декабря

Настоящая зима продолжается

В Украине уже в течение нескольких дней держится морозная и зимняя погода. Не исключением станет и воскресенье, 15 декабря, ведь в этот день солнышко пригреет только в одной из областей.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, холоднее всего будет на востоке и севере страны.

Западные области 15 декабря ожидают до -4 градусов мороза ночью и -2 градусов днем. Возможен небольшой снег в течение дня. На севере страны морозы ударят сильнее, ведь синоптики прогнозируют до -5 градусов ночью, а днем — до -1 градуса. С осадков — возможен небольшой снег.

В восточных областях прогнозируют самый большой мороз в -7 градусов ночью и -1 градус днем. Снег здесь синоптики тоже обещают. Центральные регионы морозная погода не отпустят и днем столбик термометра опустится до -1 градуса, а ночью — до -6 градусов.

Южные области ожидает теплая погода, особенно в Одесской области, где днем солнце пригреет до +5 градусов, а ночью до +2 градусов. Небольшой снег может срываться в течение дня.

В связи со снегопадами 15 декабря синоптики предупреждают о лавинах на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области. Уровень опасности 4 и 5.

Напомним, что в канун Нового Года столицу ожидает не очень зимняя погода, однако есть нюанс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину вернется потепление и отступят морозы.