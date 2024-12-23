Можно будет обойтись без ТЦК: когда заработают электронные направления в "Резерв+"

Чтобы получить направление на прохождение ВВК, военнообязанному нужно было обратиться в ТЦК, но до конца февраля 2025 введут механизм, который позволит получить документ электронно

Функция, которая позволит получить электронное направление на прохождение лицом военно-врачебной комиссии (ВВК) через приложение "Резерв+", будет доступна до конца февраля следующего года.

Военнообязанные смогут получить направление в электронном формате через "Резерв+" без посещения ТЦК. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Соответствующий механизм должен быть наработан до конца февраля 2025 года", — говорится в заявлении.

Решения о ВВК планируют присылать в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестра "Оберег", а не в бумажном виде в ТЦК.

"В результате медицинский осмотр можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц", — рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко

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