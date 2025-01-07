В каких случаях можно не явиться в ТЦК по повестке: их всего четыре
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
После неявки у гражданина есть семь календарных дней, чтобы посетить ТЦК
В случае получения повестки военнообязанные граждане должны явиться в Территориальный центр комплектования, но есть некоторые ситуации, когда неявка не будет считаться нарушением.
Всего есть несколько таких причин. Они должны быть подтверждены документально.
В случае неприбытия гражданину необходимо сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. Важно учесть, что после неявки у гражданина есть семь календарных дней, чтобы посетить Территориальный центр комплектования.
Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).
Уважительные причины неприбытия в ТЦК
- препятствие стихийного характера;
- болезнь;
- военные действия и их последствия;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены (мужа).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам грозит за игнорирование повестки и неявку в ТЦК. Такое действие может повлечь за собой серьезные правовые последствия