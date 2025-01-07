В каких случаях можно не явиться в ТЦК по повестке: их всего четыре

После неявки у гражданина есть семь календарных дней, чтобы посетить ТЦК

В случае получения повестки военнообязанные граждане должны явиться в Территориальный центр комплектования, но есть некоторые ситуации, когда неявка не будет считаться нарушением.

Всего есть несколько таких причин. Они должны быть подтверждены документально.

В случае неприбытия гражданину необходимо сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. Важно учесть, что после неявки у гражданина есть семь календарных дней, чтобы посетить Территориальный центр комплектования.

Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

Уважительные причины неприбытия в ТЦК

препятствие стихийного характера;

болезнь;

военные действия и их последствия;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены (мужа).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам грозит за игнорирование повестки и неявку в ТЦК. Такое действие может повлечь за собой серьезные правовые последствия