Какие повестки будут вручать украинцам в феврале: есть несколько видов

Каждая повестка вручается в определенной ситуации

Мужчины призывного возраста в Украине во время общей мобилизации могут получать повестки разных видов. Каждая из них означает определенную причину вызова в Территориальный центр комплектования.

"Телеграф" рассказывает, какие существуют виды повесток и какая из них во время военного положения не выдается. Всего их есть четыре вида.

Важно отметить, что далеко не каждая повестка означает, что ее получателя отправят на фронт.

Повестка для уточнения данных

Данный вид повесток вручают мужчинам, чтобы он обновил в ТЦК личные данные для внесения в базу личности призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. По результатам проверки могут быть выявлены основания для освобождения мужчины от службы в армии, к примеру, при наличии ребенка.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Этот вид повесток обязывает мужчину пройти медицинское обследование. К ней также обязательно прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, годен он к срочной службе или же нет.

Повестка-призыв на срочную военную службу (сейчас не выдают)

В данном виде повесток указан срок, в который мужчине нужно явиться на призывной участок. Также в ней отмечается, что при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).

Мобилизационное распоряжение

Эти повестки вручают военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссии и были признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В нем указана информация о том, что военнообязанный должен явиться в призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях можно не явиться в ТЦК. Всего есть четыре уважительных причины.