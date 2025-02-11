"Кровавый пастор" стал военным: что известно об Александре Турчинове и как он сейчас выглядит

Экссекретарь СНБО встал на защиту нашей страны

Александр Турчинов – украинский политик, государственный деятель и один из ключевых участников событий 2014 года, когда после побега Януковича временно исполнял обязанности Президента Украины. Даже после завершения официальной политической карьеры Турчинов оставался активным в общественной жизни, а в 2024 году вступил в ряды Вооруженных сил Украины, продолжая борьбу за независимость государства.

Он стоял у истоков формирования украинской обороны во время аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, а затем возглавлял Совет национальной безопасности и обороны. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Александр Турчинов и как он выглядит.

Что известно об Александре Турчинове

Александр Турчинов окончил Днепропетровский металлургический институт в 1986 году, после чего работал на комбинате "Криворожсталь" вальцовщиком и мастером производства. В 1990-1991 годах занимал должность главного редактора Украинского отделения информационного агентства "ИМА-пресс".

В политической карьере Турчинов занимал ряд ключевых должностей: народный депутат Украины (1998-2014); председатель Службы безопасности Украины (4 февраля — 8 сентября 2005 года); председатель Верховной Рады Украины (22 февраля — 27 ноября 2014 года); исполняющий обязанности Президента Украины (23 февраля — 7 июня 2014 года); секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (16 декабря 2014 — 19 мая 2019 года).

Где сейчас Александр Турчинов и как он выглядит

После завершения каденции в должности Секретаря СНБО в 2019 году Турчинов отошел от государственной службы. По состоянию на февраль 2025 года он не занимает официальных государственных должностей. По информации из открытых источников Турчинов занимается общественной деятельностью.

В 2022 году он присоединился к терробороне, а затем присоединился к рядам ВСУ как доброволец и сейчас защищает нашу страну на фронте. Он участвовал в освобождении Киевской, Николаевской и Херсонской областей.

Он ведет свою страницу в Facebook, где поздравляет украинцев с государственными и церковными праздниками. Также экс-секретарь СНБО делится своими фотографиями, хотя и делает это довольно редко. Последний раз собственные фото Александр Турчинов выложил в декабре 2024 года.

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