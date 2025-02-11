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"Кровавый пастор" стал военным: что известно об Александре Турчинове и как он сейчас выглядит

Автор
Наталья Дума
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Александр Турчинов
Александр Турчинов. Фото Колаж Телеграфу

Экссекретарь СНБО встал на защиту нашей страны

Александр Турчинов – украинский политик, государственный деятель и один из ключевых участников событий 2014 года, когда после побега Януковича временно исполнял обязанности Президента Украины. Даже после завершения официальной политической карьеры Турчинов оставался активным в общественной жизни, а в 2024 году вступил в ряды Вооруженных сил Украины, продолжая борьбу за независимость государства.

Он стоял у истоков формирования украинской обороны во время аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, а затем возглавлял Совет национальной безопасности и обороны. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Александр Турчинов и как он выглядит.

Что известно об Александре Турчинове

Александр Турчинов окончил Днепропетровский металлургический институт в 1986 году, после чего работал на комбинате "Криворожсталь" вальцовщиком и мастером производства. В 1990-1991 годах занимал должность главного редактора Украинского отделения информационного агентства "ИМА-пресс".

Александр Турчинов

В политической карьере Турчинов занимал ряд ключевых должностей: народный депутат Украины (1998-2014); председатель Службы безопасности Украины (4 февраля — 8 сентября 2005 года); председатель Верховной Рады Украины (22 февраля — 27 ноября 2014 года); исполняющий обязанности Президента Украины (23 февраля — 7 июня 2014 года); секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (16 декабря 2014 — 19 мая 2019 года).

Александр Турчинов

Где сейчас Александр Турчинов и как он выглядит

После завершения каденции в должности Секретаря СНБО в 2019 году Турчинов отошел от государственной службы. По состоянию на февраль 2025 года он не занимает официальных государственных должностей. По информации из открытых источников Турчинов занимается общественной деятельностью.

Александр Турчинов
Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

В 2022 году он присоединился к терробороне, а затем присоединился к рядам ВСУ как доброволец и сейчас защищает нашу страну на фронте. Он участвовал в освобождении Киевской, Николаевской и Херсонской областей.

Александр Турчинов
Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Он ведет свою страницу в Facebook, где поздравляет украинцев с государственными и церковными праздниками. Также экс-секретарь СНБО делится своими фотографиями, хотя и делает это довольно редко. Последний раз собственные фото Александр Турчинов выложил в декабре 2024 года.

Александр Турчинов
Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov
Александр Турчинов
Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отце покойного Навального. Оказывается, у него есть украинское происхождение.

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#Александр Турчинов #Секретарь СНБО