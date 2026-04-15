В "АТБ" начался настоящий ажиотаж вокруг карт S.T.A.L.K.E.R. 2 — что в них такого особенного

Акция на коллекционные карточки в стиле популярной игры продлится в магазине до 9 июня

В сети "АТБ" разгорелся настоящий ажиотаж вокруг новой акции с коллекционными карточками в стиле игры STALKER 2: Heart of Chornobyl2 — в соцсетях уже появляются видео, как их массово скупают.

Как сообщили в магазине, акция стартовала 15 апреля и продлится до 9 июня. В рамках предложения покупателям предлагают собирать уникальные карты и заполнять эксклюзивный альманах STALKER 2: Heart of Chornobyl, а также участвовать в розыгрыше подарков от партнеров.

Украинцы уже активно скупают их целыми наборами.

Что это за карты, для чего они нужны, какие возможности открывают и как их можно получить?

Чтобы присоединиться к акции, нужно:

покупать товары в "АТБ" на сумму от 150 грн, товары партнеров или рассчитаться картой "АТБ". Тогда коллекционные карты будут стоить 5 грн;

полная стоимость карт 20 грн.

Как купить карты со скидкой за 5 гривен. Фото: скриншот с "АТБ"

Также доступна отдельная книга-альманах, которая стоит около 400 грн – в нее можно вклеивать собранные карты. Всего в серии 48 карточек.

Полный список товаров и продуктов от партнеров можно найти на онлайн-сайте "АТБ".

Пример товаров и продуктов от участвующих в акции партнеров. Фото: скриншот с "АТБ"

Что внутри карточек

Каждая карта содержит QR-код, который после сканирования через приложение "АТБ" открывает доступ к бонусам, сертификатам и цифровому контенту. В частности, пользователи могут прослушать "тайны Аномальной Зоны" в рамках игровой атмосферы.

Сканирование QR-кода позволяет послушать интересные истории Аномальной Зоны. Фото: скриншот с "АТБ"

Подарки

В рамках акции заявлено более 7 500 000 вознаграждений. Среди них:

игровые копии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Standard, Deluxe и Ultimate);

артбуки и настольные игры;

ноутбуки, PlayStation 5 Slim, мониторы ASUS и 2E Gaming;

игровые периферийные устройства HyperX и ASUS ROG;

техника Tefal, Electrolux, Bosch;

рюкзаки, роутеры, зарядные устройства и другие товары.

Также участники могут получить сертификаты на скидки в MOYO, Boosteroid и на игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разных изданий.

Полный список призов и их количество можно узнать на сайте.

Как активировать подарок

Чтобы получить вознаграждение, необходимо:

отсканировать QR-код на карте; подключить устройство к Интернету; зайти в приложение "АТБ"; нажать "Получить подарок".

После этого пользователь получает электронный сертификат с подарком или скидкой.

Как получить подарок, купив коллекционную карту в "АТБ" от S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: скриншот с "АТБ"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что игра STALKER 2: Heart of Chornobyl вышла в продажу 20 ноября 2024 года. За месяц игра продалась тиражом в 2,5 миллиона копий на всех платформах.