В "АТБ" начался настоящий ажиотаж вокруг карт S.T.A.L.K.E.R. 2 — что в них такого особенного
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Акция на коллекционные карточки в стиле популярной игры продлится в магазине до 9 июня
В сети "АТБ" разгорелся настоящий ажиотаж вокруг новой акции с коллекционными карточками в стиле игры STALKER 2: Heart of Chornobyl2 — в соцсетях уже появляются видео, как их массово скупают.
Как сообщили в магазине, акция стартовала 15 апреля и продлится до 9 июня. В рамках предложения покупателям предлагают собирать уникальные карты и заполнять эксклюзивный альманах STALKER 2: Heart of Chornobyl, а также участвовать в розыгрыше подарков от партнеров.
Украинцы уже активно скупают их целыми наборами.
Посмотреть в Threads
Посмотреть в Threads
Что это за карты, для чего они нужны, какие возможности открывают и как их можно получить?
Чтобы присоединиться к акции, нужно:
- покупать товары в "АТБ" на сумму от 150 грн, товары партнеров или рассчитаться картой "АТБ". Тогда коллекционные карты будут стоить 5 грн;
- полная стоимость карт 20 грн.
Также доступна отдельная книга-альманах, которая стоит около 400 грн – в нее можно вклеивать собранные карты. Всего в серии 48 карточек.
Полный список товаров и продуктов от партнеров можно найти на онлайн-сайте "АТБ".
Что внутри карточек
Каждая карта содержит QR-код, который после сканирования через приложение "АТБ" открывает доступ к бонусам, сертификатам и цифровому контенту. В частности, пользователи могут прослушать "тайны Аномальной Зоны" в рамках игровой атмосферы.
Подарки
В рамках акции заявлено более 7 500 000 вознаграждений. Среди них:
- игровые копии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Standard, Deluxe и Ultimate);
- артбуки и настольные игры;
- ноутбуки, PlayStation 5 Slim, мониторы ASUS и 2E Gaming;
- игровые периферийные устройства HyperX и ASUS ROG;
- техника Tefal, Electrolux, Bosch;
- рюкзаки, роутеры, зарядные устройства и другие товары.
Также участники могут получить сертификаты на скидки в MOYO, Boosteroid и на игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разных изданий.
Полный список призов и их количество можно узнать на сайте.
Как активировать подарок
Чтобы получить вознаграждение, необходимо:
- отсканировать QR-код на карте;
- подключить устройство к Интернету;
- зайти в приложение "АТБ";
- нажать "Получить подарок".
После этого пользователь получает электронный сертификат с подарком или скидкой.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что игра STALKER 2: Heart of Chornobyl вышла в продажу 20 ноября 2024 года. За месяц игра продалась тиражом в 2,5 миллиона копий на всех платформах.