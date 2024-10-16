Был отличником в школе и ушел в политику в 26 лет: каким был в молодости Александр Турчинов

Экс-нардеп носил густую бороду

Александр Валентинович Турчинов – бывший глава СБУ, экс-нардеп Украины и экс-секретарь СНБО. Он также стал первым вице-премьер-министром в правительстве Юлии Тимошенко и и.о. обязанности президента Украины в 2014 году. Его путь в политику был непростым, но начался в молодости.

Будущий народный депутат был в школе типичным "книжным" учеником, который уделял много времени учебе. "Телеграф" решил выяснить, каким был в молодости Александр Турчинов, как он стал политиком и кем был до этого.

Что известно о детстве и юности Александра Турчинова

Родился 31 марта 1964 года в городе Днепропетровск (сейчас Днепр). Его отец был работником физкультурно-спортивного клуба "Локомотив". Учился в Днепропетровском металлургическом институте. Окончил военную кафедру при институте.

Фото: Obozrevatel

Фото из соцсетей Александра Сочки, служившего с Турчиновым а рмии

После окончания института Александр работал вальцовщиком и мастером на меткомбинате Криворожсталь, а позже стал работать на комсомольской работе. В 1987 году стал секретарем райкома и завотделом пропаганды Днепропетровского обкома.

В 1990 году стал главой Украинского отделения информагентства, издававшего книги. А уже в 1991 году создал институт международных отношений, экономики, политики и права и стал его руководителем.

Уже через два года Александр Турчинов был назначен советником по экономическим вопросам премьер-министра Леонида Кучмы. В 1998 году он был избран народным депутатом, но позже был исключен из парламента.

Александр Турчинов создал вместе с Юлией Тимошенко Всеукраинское объединение Батьківщина. Когда президент был отправлен в СИЗО, они находились в оппозиции. Этот период пришелся на время акций "Україна без Кучми" и "Повстань, Україно!"

Позже Александр Турчинов стал главой СБУ, первым заместителем секретаря СНБО, первым вице-премьер-министром Украины и снова народным депутатом. Когда Виктор Янукович сбежал из Украины в 2014 году, Турчинов был назначен исполняющим обязанности президента Украины.

Фото: Униан

В 2020 году Александр Турчинов возглавил избирательный штаб партии "Европейская солидарность". А в первый день полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ как доброволец. Экс-нардеп принимал участие в освобождении Киевской, Николаевской и Херсонской областей. В настоящее время Александр Турчинов продолжает защищать Украину на фронте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит единственный сын Александра Турчинова Кирилл. Известно, что он служил в Нацгвардии, но уволился.