Фигурировал в уголовном деле: что известно о муже экс-нардепа Донец

Избранник экс-нардепа сейчас не публичен

Татьяну Донец считали одной из самых красивых народных депутатов в парламенте. Она попала в политику в 26 лет и занималась медициной, здравоохранением и вопросами приватизации.

Как сложилась личная жизнь экс-нардепа, знает "Телеграф".

Муж Татьяны Донец

Татьяна Донец вышла замуж за Дениса Дзензерского в 2015 году, когда оба были депутатами партии "Батькивщина". У народных избранников возник служебный роман, когда они стали сидеть рядом в Верховной Раде.

Фото из сети

Фото из сети

Пара встречалась около года, а впоследствии решила пожениться. Венчание проходило в Храме всех святых кафедрального собора Воскресения Христова. В 2017 году у супругов родилась дочь.

Фото из сети

Фото из сети

Как и Донец, Дзензерский родился в Днепре. Он учился на экономическом факультете Приднепровской академии строительства и архитектуры. В конце 90-х человек начал работать ведущим специалистом по внешнеэкономическим связям корпорации ISO. Это один из самых больших производителей стартерных аккумуляторных батарей в Европе.

В 2002 году Дзензерский был избран вице-президентом по экономике в международной научно-промышленной корпорации "ВЕСТА". Впоследствии он стал в компании заместителем председателя правления по экономике, а затем и первым вице-президентом.

В 2004 году Дзензерский стал почетным президентом Федерации киокушин-кан каратэ Украины. Имеет черный пояс с каратэ.

В 2012 году Дзензерский прошел в парламент от партии "Батькивщина". Также являлся заместителем председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. Через два года попал в Верховную Раду от партии "Народный фронт".

Позже политик был обвинен в декларировании недостоверной информации. Будучи нардепом, он не указал в декларациях невыполненные финансовые обязательства перед банками на сумму 4,7 миллиарда гривен. Впоследствии уголовное дело против Дзензерского закрыли. В 2020 году Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило политика в розыск.

В настоящее время бывший народный депутат ведет непубличный образ жизни. Потому неизвестно, где он находится, и чем занимается.

Фото: "Слово и Дело"

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