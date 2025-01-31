Родился в Чернобыльском районе и был военным: что известно об отце покойного Навального

Родители политика тяжело переживали его смерть

Алексей Навальный был известным российским оппозиционером, который загадочно умер в колонии страны-оккупанта. Поговаривали, что его смерть наступила из-за обрыва тромба, хотя есть версия отравления. У него осталась жена, двое детей и родители.

Выяснилось, что у отца покойного политика есть украинское происхождение. "Телеграф" расскажет, что о нем известно.

Что известно об Анатолии Навальном

Анатолий Навальный родился в 1947 году в селе Залесье Чернобыльского района. Затем переехал в Киев, где учился в инженерном училище. Овладев противовоздушной обороной, его отправили служить возле Москвы.

Навальный 30 лет был военным. В частности, служил в городке Бутынь, воинской части в Калужской области и Таманской дивизии.

В 1975 году Навальный женился на женщине, по имени Людмила. Она работала бухгалтером и экономистом. Через год у супругов родился сын Алексей, который учился на юриста и экономиста. А в 1983 году у семьи произошло пополнение: родился сын Олег.

Людмила и Анатолий Навальный, фото из сети

Семья Навальных, фото из сети

В 90-е деревообрабатывающую фабрику, где Людмила работала экономистом, закрыли. Вместе с Анатолием она сделала на этом месте предприятие по плетению лозы. Также они открыли несколько продуктовых магазинов.

Алексей Навальный стал одним из главных оппозиционеров к путинскому режиму в России. А его брат Олег учился на финансиста и занимался бизнесом. В 2014 году Навальных осудили за якобы хищение средств компании "Ив Роше". Алексею дали условный срок, а Олегу – 3,5 года колонии. В Европейском суде по правам человека сочли несправедливым такое решение российской власти.

Большая семья Навальных, фото из сети

В 2020 году Алексея Навального отравили веществом "Новичок". Он проходил лечение в немецкой клинике "Шарите". Через год политик вернулся в Москву, где его арестовали по делу "Ив Роше". Его приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

Анатолий Навальный с женой, сыновьями и внуками, фото из сети

В 2022 году Навального сначала признали виновным "в мошенничестве и неуважении к суду" и назначили 9 лет заключения. А через несколько месяцев выдвинули новое обвинение — "создание экстремистского сообщества". Тогда его приговорили к 19 годам колонии особого режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Людмила и Анатолий Навальный, фото из сети

В 2024 году Навальный внезапно скончался во время прогулки. Сообщалось, что у него якобы оборвался тромб. Однако многие люди сомневались в этой версии. Они склонялись к тому, что оппозиционера намеренно отравили, что и повлекло смерть.

Где сейчас Анатолий Навальный

Отца и мать Навального в последний раз видели на похоронах оппозиционера. Очевидно, неожиданная смерть сына стала для них настоящим испытанием. Политика отпевали в храме "Утоли моя печали" в Марьино. Затем Навального похоронили на Борисовском кладбище. С тех пор ни отец, ни мать усопшего не выходят на связь.

Людмила и Анатолий Навальный на похоронах сына, фото Getty Images

Похороны Алексея Навального, фото Getty Images

Где сейчас находится младший брат Алексея, неизвестно, однако в 2021 году его объявляли в розыск. Дочь Навального – Дарья – живет в США и учится в Стэнфорде, а сын Захар, вероятно, находится в Германии. Юлия Навальная, супруга покойного политика, тоже живет в Германии. Она занимается политикой и сохранением памяти о своем муже-оппозиционере.

Юлия Навальная занимается политикой, фото с ее инстаграма

Дочь Навального — Дарья, фото с инстаграма Юлии Навальной

Дети и жена Навального, фото с инстаграма Юлии Навальной

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о могиле Алексея Навального. На эскиз памятника объявляли конкурс.