Над заводами в Стерлитамаке поднялся густой дым: что производят в этом городе "большой химии" России

Пожар вспыхнул в зоне крупных нефтехимических предприятий

В России в Башкортостане раздались взрывы — эпицентром стал город Стерлитамак. Это второй по величине город республики и крупный центр нефтехимической промышленности. Заметим – до границы с Украиной почти 1500 км.

По сообщениям местных телеграм-каналов, которые еще могут работать после запрета, очевидцы слышали несколько взрывов. В зоне заводов начался пожар — дым уже сравнили с "ядерным грибом".

Местные власти пока не сообщают о чрезвычайной ситуации, однако на место выехали экстренные службы.

Стерлитамак на карте/ Скриншот карт Google

Что интересного может взрываться в Стерлитамаке

Основу экономики Стерлитамака составляют гиганты химической и нефтехимической промышленности, такие как "Башкирская содовая компания", "Стерлитамакский нефтехимический завод" — производит авиационный бензин и является поставщиком каучуков для шин на мощностях присоединенного АО "Синтез-Каучук" (предположительно, пожар именно там), ФКП "Авангард" — производит пороховые заряды, боеприпасы и детали для реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности для систем "Град" и "Ураган" и т. д.

Местные также комментируют, что во время пожара продолжались взрывы. Сирену же включали дважды.

Пожар в Стерлитамаке/ Скриншот из телеграмм-каналов

Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в Нижегородской области — там произошел пожар на своде "Лукойла". Завод перерабатывает нефть.