"Кривавий пастор" став військовим: що відомо про Олександра Турчинова і як він зараз виглядає

Екссекретар РНБО став на захист нашої країни

Олександр Турчинов — український політик, державний діяч і один із ключових учасників подій 2014 року, коли після втечі Януковича тимчасово виконував обов’язки Президента України. Навіть після завершення офіційної політичної кар'єри Турчинов залишався активним у громадському житті, а у 2024 році вступив до лав Збройних сил України, продовжуючи боротьбу за незалежність держави.

Він стояв біля витоків формування української оборони під час анексії Криму та початку війни на Донбасі, а згодом очолював Раду національної безпеки і оборони. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Олександр Турчинов і як він виглядає.

Що відомо про Олександра Турчинова

Олександр Турчинов закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1986 році, після чого працював на комбінаті "Криворіжсталь" вальцювальником та майстром виробництва. У 1990–1991 роках обіймав посаду головного редактора Українського відділення інформаційного агентства "ІМА-прес".

У політичній кар'єрі Турчинов займав низку ключових посад: народний депутат України (1998–2014); голова Служби безпеки України (4 лютого — 8 вересня 2005 року); голова Верховної Ради України (22 лютого — 27 листопада 2014 року); виконувач обов'язків Президента України (23 лютого — 7 червня 2014 року); секретар Ради національної безпеки і оборони України (16 грудня 2014 — 19 травня 2019 року.

Де зараз Олександр Турчинов і як він виглядає

Після завершення каденції на посаді Секретаря РНБО у 2019 році, Турчинов відійшов від державної служби. Станом на лютий 2025 року, він не обіймає офіційних державних посад. За інформацією з відкритих джерел, Турчинов займається громадською діяльністю.

У 2022 році він долучився до тероборони, а згодом приєднався до лав ЗСУ як доброволець і зараз боронить нашу країну на фронті. Він брав участь у звільненні Київської, Миколаївської та Херсонської областей.

Він веде свою сторінку в Facebook, де вітає українців з державними та церковними святами. Також екссекретар РНБО ділиться власними фото, хоч і робить це досить рідко. Востаннє власні світлини Олександр Турчинов виклав у грудні 2024 року.

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