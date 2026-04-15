Украине нужно 300 тысяч трудовых мигрантов: из каких стран уже едут и чем занимаются

Основные вакансии для иностранцев сосредоточены в строительстве и промышленности

Украине ежегодно нужно около 300 тысяч трудовых мигрантов, даже без учета войны, говорит глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Но реальность другая: в 2025 году разрешения на работу получили лишь немногим более 9,5 тысячи иностранцев.

Что нужно знать:

После войны потребность может возрасти до 5 млн работников

Больше всего иностранцев работает в строительстве

В 2025 году выдали около 9500 разрешений на работу

Чаще всего приезжают из Турции, Индии и Узбекистана

Однако, по мнению Воскобойника, шансов, что волна иностранцев поедет в Украину после войны — немного. Как он отметил в комментарии "УП", мигранты скорее предпочтут более богатые страны типа Польши и Германии.

Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова наоборот считает, что в Украину поедут из более бедных стран прежде всего строители, ведь в стране будет реализовываться послевоенный аналог "плана Маршалла", однако это будут те, кто не гонится за социальными гарантиями, ведь Украина богатой не будет. Сейчас само строительство является отраслью, которая имеет больше всего привлеченных рабочих рук из-за границы.

Как сообщал "Телеграф" в материале: Мигранты не спешат в Украину: нужны сотни тысяч ежегодно, но цифры разочаровывают, в наиболее популярные отрасли входят также торговля, ремонт транспорта, перерабатывающая промышленность.

Трудовые мигранты в Украине/ Инфографика создана с помощью Claude.ai

Однако статистика неумолима — даже до полномасштабного вторжения в Украину ехали десятки тысяч, а не сотни тысяч мигрантов. В прошлом году трудовых разрешений было чуть более 9500 тысяч, и то – 2099 из них – продолжены.

Ответ Государственного центра занятости по запросу "Телеграфа" о количестве мигрантов в Украине

Заметим, что тенденция роста количества трудовых мигрантов все же есть — с менее чем 5 тысяч в 2023 до почти 10 тысяч в 2025. Но украинским бизнесам привозить рабочую силу также влетает в копеечку. Заметим, наибольшее количество специалистов приехало из Турции, Индии и Узбекистана.

Откуда едут трудовые мигранты в Украину

О том, что послевоенное восстановление Украины привлечет внимание трудовых мигрантов, предупреждает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, потребность в работниках находится на уровне 5 млн человек, а это около 450-500 тысяч человек в год. Есть риски, которые видны на примере Европы, куда из стран Ближнего Востока, юго-восточной Азии и Бангладеша уже эмигрировали немало людей. Они создают отдельные землячества и являются поставщиком "боевиков для криминалитета".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже есть кадровый голод не менее 3 млн человек. При этом следует позаботиться о правилах и безопасности, прежде чем привлекать мигрантов из-за границы, чтобы не повторить опыт других развитых стран.