В России задержали Дмитрия Гордона, но есть нюанс (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2292
В российском Санкт-Петербурге случился переполох
Украинского журналиста Дмитрия Гордона, который в РФ внесен в список террористов и экстремистов, выявила система распознавания лиц. Это случилось на вокзале в Санкт-Петербурге. Полиция сразу получила предупреждение об этом.
Как пишут российские телеграм-каналы, уведомление о том, что в здании вокзала якобы скрывается украинский журналист, вызвало переполох среди полицейских. Подозреваемый тут же был перехвачен правоохранителями, но отрицал свою причастность к антироссийской деятельности.
Как оказалось, система распознавания лиц ошиблась и приняла за Гордона вокалиста российской рок-группы "Свобода важнее моды" Дмитрия Галяминских. Он спешил на поезд, когда его остановили полицейские и заявили, что система определила его, как Гордона.
Галяминских начали проверять, и кроме документов осмотрели на предмет грима или маски. Убедившись, что перед ними не Дмитрий Гордон, музыканта отпустили.
Отметим, что журналист действительно является персоной нон-грата в России. В апреле 2022 года Росфинмониторинг включил Дмитрия Гордона в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, против журналиста Следственным комитетом РФ был возбужден ряд уголовных дел по нескольким статьям.
